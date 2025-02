"Okazuje się, że liderem chaosu jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Tego nigdy nie było"

To, co proponuje Donald Trump w wielu kwestiach, to pogłębianie chaosu, którego już w świecie mieliśmy dostatecznie dużo - zauważył w "Kropce nad i" Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent odniósł się w programie do amerykańskiego podejścia wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i działań administracji Donalda Trumpa wobec tego konfliktu.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski odniósł się w "Kropce nad i" do amerykańskiego podejścia do kwestii wojny w Ukrainie i ostatnich wydarzeń na linii Waszyngton-USA. Jak przypomniała prowadząca program Monika Olejnik, w piątek Wołodymyr Zełenski ma udać się z wizytą do USA. Tymczasem Donald Trump pytany w środę o to, jakie gwarancje bezpieczeństwa USA są w stanie zaoferować Kijowowi, ocenił, że nie będzie to "zbyt wiele", bo to Europa powinna się tym zająć.

- To nie jest dla Zełenskiego dobra wiadomość - skomentował Kwaśniewski. Jak mówił, ukraiński przywódca "jedzie z przygotowany memorandum". - Ono dotyczy wspólnych inwestycji ukraińsko-amerykańskich dotyczących minerałów rzadkich. Więc w rękach coś ma nie Zełenski. To jest rodzaj gwarancji bezpieczeństwa, choć moim zdaniem taki nieoczywisty - wskazywał.,

"Tu się okazuje, że liderem chaosu jest prezydent Stanów Zjednoczonych"

Jak mówił były prezydent, "to, co proponuje Donald Trump w wielu kwestiach, to pogłębianie tego chaosu, którego już w świecie mieliśmy dostatecznie dużo".

- Pamiętajmy, że przechodziliśmy bardzo różne kryzysy i finansowe, pandemię, kryzys migracyjny i agresję rosyjską na Ukrainę. Więc tego chaosu jest wystarczająco dużo, a tu się okazuje, że liderem chaosu jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Tego nigdy nie było, to jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna nowość w tej sytuacji - kontynuował.

- Czy ta polityka Trumpa będzie się zmieniała, czy ktoś będzie miał na niego wpływ, czy on w wyniku wydarzeń, które będą miały miejsce, trochę zmityguje się, trochę będzie prowadził tę politykę w sposób bardziej przewidywalny, zobaczymy - stwierdził. Według Kwaśniewskiego "na razie trzeba patrzeć na to wszystko, co się dzieje, uważnie".

