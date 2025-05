"Głęboko nieprzyzwoite", "demoralizujące dla wojska". Politycy o kawalerce Nawrockiego

Różański: demoralizujące dla wojska Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki miał otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa mimo negatywnej rekomendacji funkcjonariusza ABW.

Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk.

W środę sprawę w Senacie komentowali politycy.

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował we wtorek, że ABW, sprawdzając Karola Nawrockiego w 2021 roku, zgromadziła materiały na temat zakupu mieszkania od Jerzego Ż. Funkcjonariusz analizujący akta wydał negatywną rekomendację w tej sprawie, ale mimo to ówczesny szef ABW Krzysztof Wacławek (obecny doradca prezydenta Dudy) zadecydował o wydaniu Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa.

Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Napisał, że "badający sprawę Nawrockiego gdański funkcjonariusz ABW w 2021 roku wydał negatywną opinię, ale pisowskie szefostwo Agencji z nieznanych powodów jej nie uwzględniło".

Kwiatkowski: głęboko nieprzyzwoite

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że "formalnie ostateczną decyzję podejmuje szef ABW, więc nie można stwierdzić, że to było nielegalne, ale było głęboko nieprzyzwoite". - Jeżeli delegatura, która sprawdzała, mówi: pan Karol Nawrocki nie miał pokrycia w dochodach w stosunku do majątku, który posiada, to stanowi to absolutną przesłankę o niedopuszczenie do tajemnic praw niechronionych - dodał.

Ocenił, że "to już jest odpowiedzialność ówczesnego PiS-owskiego szefa ABW, jak wbrew opinii tych, którzy dokonywali procedury sprawdzającej, przyznaje jednak dopuszczenie do tajemnic praw niechronionych, chociaż ci, którzy badali tę sprawę i ci, którzy ją znali najlepiej, rekomendowali, żeby Karol Nawrocki takiego dopuszczenia nie otrzymał".

Seweryński: w młodości człowiek robił różne głupstwa

Senator PiS Michał Seweryński stwierdził, że zaskakują go kolejne doniesienia o przeszłości Nawrockiego, ale "nie prowadzi śledztwa w tej sprawie". - Czytam to tylko, nie wydaję sądu - dodał.

Ocenił, że "nie wiemy, jak to naprawdę było". - Chodzi o to, czy było naruszenie prawa, czy nie było naruszenia prawa. Są powołane do tego odpowiednie organy i będą to robić. Ja będę czekał na ich wyrok - zapewnił.

- Mogę sobie wyobrazić, że w młodości człowiek robił różne głupstwa, których by nie powtórzył 20 lat później - zaznaczył senator. Na uwagę reportera, że Nawrocki "mógłby przeprosić za te głupstwa" odpowiedział, że "to już jest kwestia pewnego sposobu bycia".

Różański: demoralizujące dla wojska

Mirosław Różański, senator Trzeciej Drogi stwierdził, że liczy na to, iż "1 czerwca będzie rozsądek wśród społeczeństwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych nie będzie człowiek uwikłany w relacje z kibolami, z przestępcami, człowiek, który nie potrafi wyjaśnić kwestii majątkowych".

- Ja sobie tego nie wyobrażam, że żołnierze, którzy muszą składać oświadczenia majątkowe co roku, za wzór będą mieli człowieka, który nie potrafi wyjaśnić, czy sprzedał, czy kupił, czy udostępnił swoją kawalerkę - mówił Różański. - To jest absolutnie demoralizujące dla wojska - dodał.

