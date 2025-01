"Chce być jak kot w worku, którego mamy kupić"

On nie uważa nic na żaden ważny temat, nikt nie wie, jakie ma poglądy, ale mamy go kupić - mówiła o kandydacie PiS na prezydenta w "Faktach po Faktach" Katarzyna Lubnauer (KO). Według wiceministry Karol Nawrocki "chce być jak taki kot w worku". Europoseł Adam Jarubas (PSL) ocenił, że Nawrocki "może być narzędziem w rękach prezesa Kaczyńskiego".

Nawiązała w ten sposób do słów Nawrockiego na temat posła PiS Marcina Romanowskiego, który ścigany nakazem aresztowania uciekł do Węgier. - O sprawie posła Marcina Romanowskiego nie uważam nic - oświadczył w połowie grudnia kandydat, odpowiadając na pytania dziennikarzy. - Nie jest to sprawa, która budzi moje zainteresowanie. To jest sprawa pana posła, która jest częścią debaty publicznej - ocenił wtedy Nawrocki. Jak powiedział, "kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie zajmuje się tego typu sprawami".