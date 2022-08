Cytat o "hodowli" i "produkcji" ludzi w podręczniku do HiT. "Postanowiliśmy usunąć dyskusyjny fragment"

Fragment podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość o "produkowaniu" i "hodowli" ludzi wywołał wśród opinii publicznej liczne komentarze i ostrą krytykę. Wydawnictwo Biały Kruk, które wydało książkę, napisało w poniedziałek w oświadczeniu, że choć "nie zgadza się z krytyką oraz niesłuszną interpretacją", to zdecydowało się wspólnie z autorem publikacji profesorem Wojciechem Roszkowskim "usunąć dyskusyjny fragment".

Specjalizujące się w tematyce religijnej wydawnictwo Biały Kruk, którego nakładem ukazał się podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego do nowego przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość, wydało w poniedziałek oświadczenie w sprawie książki.

Napisano w nim, że w ostatnim czasie "przekazy medialne" dotyczące podręcznika "cechują się tendencyjnością i wykraczają dalece poza ramy merytorycznej dyskusji czy swobodną wymianę poglądów". "Posługują się one znaną techniką manipulacyjną, w której udawaną obawę wspiera się wyolbrzymioną argumentacją opierającą się na stwierdzeniach fikcyjnych lub fragmentarycznych cytatach wyrwanych z kontekstu. Intencją tych przekazów jest zdyskredytowanie zawartości i autora podręcznika, który podejmuje takie tematy, jak np. Żołnierze Wyklęci, czy wasalny stosunek PRL wobec Związku Sowieckiego" - oceniono.

Wydawnictwo i autor "zdecydowali się usunąć dyskusyjny fragment"

Kontrowersje wokół podręcznika do HiT

"Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?" - czytamy.