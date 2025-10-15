Jakie nastroje w koalicji po dwóch latach? "Nie mamy legendy, o czym jest ten rząd" Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Program Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego został uznany za najlepszy "Podcast premium/original".

Podcast można oglądać na żywo w TVN24+ w czasie transmisji oraz jako wideo na żądanie.

Best Stream Audio Awards to pierwszy w Polsce festiwal nagród dla twórców kontentu wideo i audio dostępnego w streamingu na wszelkich platformach. "To wyróżnienie dla twórców, którzy oferują słuchaczom wyjątkowe doświadczenie audio: wysoką jakość produkcyjną, unikalny koncept, pogłębione treści i często ekskluzywny dostęp" - informuje Best Stream Audio Awards.

"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025 Źródło: TVN24+

"Podcast Polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego

"Podcast Polityczny" to projekt reporterki "Faktów" TVN Arlety Zalewskiej oraz gospodarza "Rozmowy Piaseckiego" i "Kawy na ławę" w TVN24 Konrada Piaseckiego. Poznajemy w nim tajemnice i kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego. Autorzy przedstawiają sprawdzone informacje oraz polityczną kuchnię.