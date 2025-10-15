"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025

Program Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego został uznany za najlepszy "Podcast premium/original".
Podcast można oglądać na żywo w TVN24+ w czasie transmisji oraz jako wideo na żądanie.
Best Stream Audio Awards to pierwszy w Polsce festiwal nagród dla twórców kontentu wideo i audio dostępnego w streamingu na wszelkich platformach. "To wyróżnienie dla twórców, którzy oferują słuchaczom wyjątkowe doświadczenie audio: wysoką jakość produkcyjną, unikalny koncept, pogłębione treści i często ekskluzywny dostęp" - informuje Best Stream Audio Awards.
"Podcast Polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego
"Podcast Polityczny" to projekt reporterki "Faktów" TVN Arlety Zalewskiej oraz gospodarza "Rozmowy Piaseckiego" i "Kawy na ławę" w TVN24 Konrada Piaseckiego. Poznajemy w nim tajemnice i kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego. Autorzy przedstawiają sprawdzone informacje oraz polityczną kuchnię.
Autorka/Autor: zeb//mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24+