Polska

"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025

Jakie nastroje w koalicji po dwóch latach? "Nie mamy legendy, o czym jest ten rząd"
Źródło: TVN24+
"Podcast Polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego zwycięża w tegorocznej edycji Best Stream Audio Awards 2025. Podcast wygrał w kategorii "premium/original", a dostępny jest na TVN24+.

Program Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego został uznany za najlepszy "Podcast premium/original".

Podcast można oglądać na żywo w TVN24+ w czasie transmisji oraz jako wideo na żądanie.

Best Stream Audio Awards to pierwszy w Polsce festiwal nagród dla twórców kontentu wideo i audio dostępnego w streamingu na wszelkich platformach. "To wyróżnienie dla twórców, którzy oferują słuchaczom wyjątkowe doświadczenie audio: wysoką jakość produkcyjną, unikalny koncept, pogłębione treści i często ekskluzywny dostęp" - informuje Best Stream Audio Awards.

Źródło: TVN24+

"Podcast Polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego

"Podcast Polityczny" to projekt reporterki "Faktów" TVN Arlety Zalewskiej oraz gospodarza "Rozmowy Piaseckiego" i "Kawy na ławę" w TVN24 Konrada Piaseckiego. Poznajemy w nim tajemnice i kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego. Autorzy przedstawiają sprawdzone informacje oraz polityczną kuchnię.

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24+

Zdrowie
