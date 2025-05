Kaczyński wysłał list do PiS, a potem ma "schować się do nory"

Rozmowa Mentzen-Nawrocki. Piasecki: Morawieckiemu było przykro, jak oglądał Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: Twórcy "Podcastu politycznego" ujawniają, czego dowiedzieli się z nieoficjalnych rozmów ze sztabowcami i politykami w sprawie między innymi listu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz jego planów.

Rozmawiają również o odcięciu się Karola Nawrockiego od PiS-u, a także taktyce Rafała Trzaskowskiego do zmobilizowania wyborców.

Jeśli Sławomir Mentzen położyłby przed Karolem Nawrockim deklarację wstąpienia do Konfederacji, to ten pewnie by ją podpisał. Nawrocki stał się największym krytykiem polityki rządu Mateusza Morawieckiego. Skrytykował Zielony Ład, "piątkę dla zwierząt" i politykę migracyjną rządu. Czy to problem? Nie, taki był plan sztabu. Kandydat popierany przez PiS miał się na rozmowie u Sławomira Mentzena pokazać jako "kandydat obywatelski", który jest gotowy krytykować Jarosława Kaczyńskiego. I choć ta krytyka wcale nie przychodziła Nawrockiemu tak łatwo, to dawno nie obserwowaliśmy takiej mieszanki politycznego lukru, wazeliny i miłości wyznawanej przez jednego polityka liderowi innej partii. Jarosław Kaczyński przed niedzielnym "Wielkim Marszem dla Polski" wysłał list do działaczy swojej partii. To znany dla Kaczyńskiego sposób dotarcia do ludzi w terenie, by nie tylko ich mobilizować do pójścia na wybory, ale też by ich uspokoić. "Karol obraził u Mentzena różne nasze frakcje, dostało się niemal każdemu" - mówi nam jeden z polityków PiS-u. Rolą Kaczyńskiego jest więc wyjaśnienie, że niezależnie, co politycy PiS-u czytają i słyszą o ich kandydacie, to mają się nie wahać - tylko głosować. Cel, który przed Karolem Nawrockim postawił sztab, to: nie dać się skompromitować, odciąć się od PiS-u i uwiarygodnić się w elektoracie Konfederacji. To, co po tej rozmowie mogło zszokować wyborców wszystkich kandydatów, to nowe informacje dotyczące przeszłości kandydata. Karol Nawrockim nie zaprzeczył, że bił się w "ustawkach" dwóch grup kibolskich.

Sprawę opisała dziś Wirtualna Polska. Nawrocki nazywał to "różnymi modułami sportowymi". A w praktyce była to nielegalna bójka kibiców Lechii Gdańsk i Lecha Poznań po meczu 25 października 2009 roku. Naprzeciw siebie stanęło po 70 osób. Wszystko trwało około sześciu i pół minuty. Wygrali fani Lechii, w tym dzisiejszy kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Wśród uczestników "ustawki" byli między innymi skazani za handel narkotykami Mirosław "Olaf" O. oraz Przemysław "Żaba" Ż.

Nawrocki "przemawiał językiem Konfederacji"

Autorzy "Podcastu politycznego" rozmawiali o czwartkowej rozmowie Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena, która była transmitowana na kanale Youtube polityka Konfederacji. Podczas niej politycy omawiali między innymi osiem punktów deklaracji Mentzena, którą Nawrocki podpisał.

Konrad Piasecki zwrócił uwagę na "spolegliwość, absolutną elastyczność i uległość Karola Nawrockiego właściwie we wszystkich tematach". - On nawet nie protestował, czy to w sprawie Ukrainy w NATO, czy to w odniesieniu właśnie do oceny różnych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jak Mateusz Morawiecki oglądał, a oglądał, jak rozumiem, Karola Nawrockiego w rozmowie z Mentzenem, to było mu najzwyczajniej w świecie przykro, bo Karol Nawrocki nawet nie zdobył się na jakąś obronę działań Morawieckiego - stwierdził.

Jak dodał, "właściwie tutaj Karol Nawrocki przemawiał językiem Konfederacji czy zgadzał się ze wszystkimi tezami Konfederacji".

Taktyka Nawrockiego i list Kaczyńskiego

Arleta Zalewska nawiązała do taktyki kandydata PiS. - Wczoraj, rozmawiając z politykami i ze sztabowcami, usłyszałam coś takiego: to, że Karol Nawrocki ma się ostro zdystansować od PiS-u, było przygotowywane od dawna. Był tylko wypatrywany moment. Miało to się wydarzyć na debacie, miało to się wydarzyć podczas różnych innych wywiadów - zdarzył się ten Mentzen - ujawniła.

Jak przekazała, prezes PiS Jarosław Kaczyński w wieczór wyborczy specjalnie pojechał do Gdańska, gdzie znajdowali się również inni ważni politycy ugrupowania, z którymi miał rozmawiać. - Tłumaczył, że Nawrocki w pewnym momencie będzie się od PiS-u odcinał i że będzie krytykował bardzo ostro działania rządu PiS-u, ale żeby tym się nie przejmować. On się bał po prostu, że działacze i posłowie, którzy są daleko od sztabu, nie zrozumieją, będzie to demobilizujące - mówiła.

Zalewska ujawniła, że w piątek ma być wysłany lub już został wysłany przez Kaczyńskiego list do wszystkich członków PiS. - Ten list ma być takim przesłaniem, że Karol jest nasz i niezależnie, co mówi, idziemy szeroko prawicą - dodała.

- Od jednego z polityków PiS-u, który współpracuje ze sztabem, usłyszałam, że Jarosław Kaczyński (...), który teraz ma wysłać ten list i robi różne aktywności, ma się schować do nory - przekazała.

Taktyka Trzaskowskiego. Na jakich grupach mu zależy?

Autorzy "Podcastu politycznego" rozmawiali również o taktyce w kampanii Rafała Trzaskowskiego i włączenia się w nią premiera Donalda Tuska. - To było ryzyko podjęte przez sztab. Nie wszyscy byli z tym zgodni. Nie wszyscy uważali, że to ma sens. Co więcej, wiele miesięcy temu, jak rozmawiałam już w kampanii ze sztabowcami Rafała Trzaskowskiego, słyszałam: Tusk ma 30 procent, my potrzebujemy 50 procent, i te 20 procent Tusk nam odstraszy - powiedziała.

Zauważyła, że to podejście obecnie się zmieniło. Następnie Zalewska przekazała, że "drugą grupą są właśnie wyborcy 60+". - Co więcej, bardzo ostre włączenie się w kampanię PSL-u (...). Wiem, że Kosiniak-Kamysz zwołał we wtorek wszystkich swoich wiceministrów oraz funkcyjnych w partii. Kazał pozmieniać kalendarze i być aktywnymi w kampanii. Dodatkowo wszędzie mają zwoływać jakieś zarządy wojewódzkie, powiatowe i mają tam mobilizować ludzi, że to nie są wybory Trzaskowskiego, że to są nasze wybory - mówiła.

Trzecią grupą mają być młodzi ludzie. - Trzaskowski ma trudniej i łatwiej. Łatwiej, bo on nie idzie po cały elektorat Konfederacji. On idzie po konkretną grupę przedsiębiorców i do nich ma tam mówić. Pytanie, czy przyjdzie z jakąś konkretną propozycją ustawy - dodała.

Piątkowa debata. "Trzaskowski musi zaryzykować"

W piątek o godzinie 20 odbędzie się debata przed drugą turą wyborów prezydenckich, w której zmierzą się ze sobą Nawrocki i Trzaskowski. Według Piaseckiego, Rafał Trzaskowski "musi zaryzykować". - Ryzykowne byłoby, ale być może opłacalne, właśnie sięgnięcie do tych wszystkich historii z przeszłości Karola Nawrockiego. Dla starszej części elektoratu taka przeszłość to jest obciążenie, więc Rafał Trzaskowski może zaryzykować mocnymi ciosami i pytaniami o przeszłość Karola Nawrockiego - ocenił.

- Trzaskowski musi też pamiętać, że on musi się budować jako prezydent czy jako poważny polityk z politycznym doświadczeniem - dodał.

- Jak rozmawiam z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy tam gdzieś współpracują ze sztabem, mówią mi, że on musi być wypoczęty, musi pokazać, że wierzy w wygraną, musi pokazać pasję do tego, że chce być prezydentem, musi być ładnie ubrany - wymieniała Zalewska.

