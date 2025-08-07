Po złocie Polaków. "Nasza siatkówka ma słaby punkt. Nawet wielką wyrwę"

Zachwycili, rywali, w tym aktualnych mistrzów świata, rozbijając do zera. Sebastian Świderski, na czele Polskiego Związku Piłki Siatkowej stojący od roku 2021, sam zawodnikiem był wybitnym, obserwując i budując potęgę tej dyscypliny. Jakie były początki drogi na szczyt, sięgające jeszcze wieku XX? Jak o rozwój talentów dbamy dziś? Czy są w tym systemie słabe punkty? Prezes odpowiada w rozmowie z TVN24+.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
Polacy wygrali Ligę Narodów po kapitalnych występach. Ograli m.in. Brazylię, a w finale Włochy.
Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, tłumaczy, skąd się wziął sukces, ale jest świadomy, ile jest jeszcze do poprawy.
Chce wprowadzenia przepisu o młodzieżowcu, który jego zdaniem zapobiegnie odpływowi tysięcy utalentowanych zawodników.