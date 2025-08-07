Logo strona główna
Polska
Po złocie Polaków. "Nasza siatkówka ma słaby punkt. Nawet wielką wyrwę"

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Polscy siatkarze nie przestają zachwycać
Polscy siatkarze nie przestają zachwycać
Źródło: Adam Warżawa/PAP
Zachwycili, rywali, w tym aktualnych mistrzów świata, rozbijając do zera. Sebastian Świderski, na czele Polskiego Związku Piłki Siatkowej stojący od roku 2021, sam zawodnikiem był wybitnym, obserwując i budując potęgę tej dyscypliny. Jakie były początki drogi na szczyt, sięgające jeszcze wieku XX? Jak o rozwój talentów dbamy dziś? Czy są w tym systemie słabe punkty? Prezes odpowiada w rozmowie z TVN24+.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Polacy wygrali Ligę Narodów po kapitalnych występach. Ograli m.in. Brazylię, a w finale Włochy.
  • Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, tłumaczy, skąd się wziął sukces, ale jest świadomy, ile jest jeszcze do poprawy.
  • Chce wprowadzenia przepisu o młodzieżowcu, który jego zdaniem zapobiegnie odpływowi tysięcy utalentowanych zawodników.
  CZYTAJ WIĘCEJ O SPORCIE TUTAJ

Sukces ostatni, sprzed kilku dni, by zatrzymać się tylko na nim. Ningbo, wschodnie Chiny, turniej finałowy Ligi Narodów.

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
