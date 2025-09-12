Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Po historii 17-letniej Victorii Ministerstwo Sprawiedliwości precyzuje przepisy. Dziś pierwsze czytanie nowelizacji 

|
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0015
Olga Orzechowska o wiadomości od Victorii: ta historia to jedynie wycinek z wielu trudnych chwil
Źródło: TVN24
Tragiczna historia 17-latki z Mławy, opowiedziana w "Czarno na białym", naświetliła, jak niewystarczające są dziś przepisy chroniące nieletnich w ramach postępowań karnych. W Sejmie ruszają prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by każda osoba poniżej 18. roku życia była traktowana jako nieletnia i objęta szczególną ochronę podczas czynności. 

W piątek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Proponowane zmiany będą miały znaczący wpływ m.in. na czynności prowadzone w sytuacji, gdy uczestnikiem zdarzenia jest osoba nieletnia. Ministerstwo Sprawiedliwości chce doprecyzować przepisy tak, aby każda osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, była obligatoryjnie traktowana przez policję jako osoba nieletnia. Dotychczas w praktyce granicę tę wyznaczano na 17. rok życia, co wynikało z przepisów Kodeksu karnego przewidujących odpowiedzialność karną siedemnastolatków na zasadach obowiązujących dorosłych. 

Prace nad nowelizacją trwały od kilku miesięcy i wynikały z konieczności dostosowania polskiego prawa do dyrektywy unijnej. Wpływ na ich przyspieszenie w ostatnich tygodniach miała jednak historia 17-letniej Victorii z Mławy, pokazana w reportażu Olgi Orzechowskiej w "Czarno na białym". Nastolatka została zatrzymana przez policję za posiadanie narkotyków. Mimo deklaracji, że leczy się na psychozę maniakalno-depresyjną i przyjmuje leki, wiele godzin spędziła w radiowozie zakuta w kajdanki, a później kolejne godziny w policyjnym pokoju dla osób zatrzymanych. W tym czasie doświadczała stanów lękowych i nie miała kontaktu z psychologiem. Nie dopuszczono do niej matki, która przyniosła na komendę niezbędne leki psychiatryczne. 

OGLĄDAJ: "Ja was zaskarżę"
CNBFoto3 (24)

"Ja was zaskarżę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Nastolatkę przesłuchano bez obecności obrońcy i opiekuna, po czym zwolniono następnego wieczoru po zajściu, nie informując o tym matki. - Czułam się totalnie sama. Czułam taką totalną pustkę i beznadzieję. Nie widziałam przyszłości. Ciemność ogarnęła całe moje ciało. W tamtym momencie pomyślałam: może to już koniec. I ruszyłam w stronę torów - opisuje nastolatka tamten wieczór w rozmowie z dziennikarką Olgą Orzechowską. Dwie godziny po zwolnieniu targnęła się na życie. W wyniku zdarzenia na przejeździe kolejowym straciła obie nogi i rękę. 

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Aby nie dochodziło do podobnych sytuacji w przypadku zatrzymania osób, które nie ukończyły 18 lat, ustawodawca precyzuje niektóre zapisy kodeksu. 

W projekcie ustawy jest wyraźnie zaznaczone, że funkcjonariusze będą od teraz mieli obowiązek poinformowania rodzica, prawnego opiekuna lub innej osoby pełnoletniej z rodziny wskazanej przez nastolatka, o fakcie jego zatrzymania i prowadzenia niezbędnych czynności. Nie ma na to wpływu jego formalny status w prowadzonej sprawie – czy jest świadkiem, czy podejrzanym – a sam fakt bycia osobą niepełnoletnią. 

W sprawie 17-letniej Victorii policja mogła postąpić inaczej. "Ta możliwość była"
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

- Przygotowany projekt przewiduje rozwiązania mające chronić małoletnich w takiej sytuacji. Po pierwsze, jeśli będzie podejrzenie, że taki małoletni popełnił przestępstwo, będzie już przesłuchiwany nie jako świadek, ale jako podejrzany, niezależnie od faktu formalnego przedstawiania zarzutów - mówi Michał Hara, dyrektor Departamentu Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Konsekwencją takiego działania będzie obowiązkowy udział w przesłuchaniu obrońcy (art. 301a) oraz obowiązek nagrywania takiego przesłuchania (art. 147 par. 2a). Oznacza to, że każda osoba niepełnoletnia, wobec której stosuje się środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania, traktowana będzie jako osoba podejrzana i może korzystać z praw przysługujących osobom podejrzanym. W innym przypadku jako świadek nie może zostać zatrzymana, a na przesłuchanie stawia się w określonym terminie z tzw. wolnej stopy. 

Cytat: Art. 301a. Udział obrońcy w przesłuchaniu podejrzanego, który nie ukończył 18 lat, jest obowiązkowy. [proponowany nowy zapis w KPK] 

Co ważne, zapis nagrania z przesłuchania małoletniego stanowić będzie załącznik do protokołu, przechowywany w aktach. - Zarówno organy ścigania, jak i sąd będą miały do niego pełen dostęp – zapewnia Ministerstwo. Pozwoli to w sposób szczególny traktować jako dowody w sprawie utrwalone materiały operacyjne powstałe w wyniku zatrzymania osoby nieletniej, eliminując np. ryzyko nadpisania nagrań. 

- Dzięki temu, nawet w przypadku nieobecności opiekuna, małoletni uzyska wsparcie, a ewentualne nadużycia jego praw będą utrwalone – komentuje Michał Hara. 

Victoria, bohaterka reportażu "Ja was zaskarżę"
Victoria, bohaterka reportażu "Ja was zaskarżę"
Źródło: TVN24

Ustawodawca przewiduje odstępstwa od obowiązku powiadomienia opiekuna, których nie będzie można jednak interpretować dowolnie. Nie jest nim np. niezgoda zatrzymanego nieletniego na przekazanie takiej informacji lub brak możliwości kontaktu z opiekunem. Próby kontaktu trzeba będzie podejmować do skutku, a w uzasadnionym przypadku "powiadomiona powinna zostać przynajmniej organizacja społeczna, która dba o dobro dzieci" – wskazuje karnista mec. Aleksander Szymański, który na naszą prośbę zinterpretował proponowane zapisy. 

Wśród innych okoliczności, w których można odstąpić od zawiadomienia przedstawiciela osoby nieletniej, Ministerstwo Sprawiedliwości w rozmowie z TVN24 wskazuje np. fakt, że opiekun jest współsprawcą czynu i "w związku z tym nie gwarantuje działania na korzyść zatrzymanego". Za wiarygodną przeszkodę uznaje się też stan opiekuna, który pozwala służbom sądzić, że zignoruje on uzyskaną informację o zatrzymaniu podopiecznego albo wykorzysta ją na jego niekorzyść. Mówiąc precyzyjnie chodzi tu np. o pobyt opiekuna w szpitalu w wyniku ciężkiej choroby, udziału w wypadku lub pobyt na izbie wytrzeźwień i niezdolność do sprawowania opieki nad podopiecznym. 

- Projektowany przepis mówi wprost, że jeśli zatrzymany nie ukończył 18 lat, zawiadomienie jest obowiązkowe i sprzeciw osoby zatrzymanej nie jest okolicznością uzasadniającą odstąpienie od tego – podkreśla Hara. 

mswia
MSWiA reaguje na reportaż o sprawie Victorii. Resort bada działania policjantów
Źródło: TVN24

- Gdy spojrzymy na całość tych regulacji, to widać bardzo mocne zaakcentowanie prawa dziecka do tego, aby w trakcie czynności był obecny choćby przedstawiciel ustawowy – mówi mec. Szymański. To zdaniem karnisty jest pozytywna i zasadnicza zmiana w podejściu, uznającą podmiotowość osoby nieletniej, a jej wiek jako czynnik wymagający zapewnienia szczególnej troski. - Do uzyskania pełnoletności faktycznie pozostajemy pod czyjąś pieczą. Dziećmi jesteśmy do osiemnastego roku życia – komentuje. 

Wśród innych zmian, które uważa za istotne, wymienia również kwestie uporządkowania zapisów dotyczących przesłuchania w roli świadka i podejrzanego. Obecnie tylko podejrzany był informowany o swoich prawach i mógł odmówić składania zeznań lub wyjaśnień, świadek nie miał już możliwości takiej odmowy. - Ustawodawca proponuje wprowadzenie obowiązku poinformowania dziecka o tym, że również ono ma swoje prawa w postępowaniu, w którym dokonuje się czynności ograniczających jego wolność. I każe to robić w sposób bardzo prosty, bezpośredni, wręcz mówiąc na "ty" – opisuje mecenas. 

Kryzys zdrowia psychicznego widać w policyjnych statystykach. Czy służby są na to gotowe?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kryzys zdrowia psychicznego widać w policyjnych statystykach. Czy służby są na to gotowe?

Szymon Żyśko

To zdaniem Aleksandra Szymańskiego duża nowość. - Jeżeli ktoś wziął udział kiedykolwiek w czynności z udziałem osoby nieletniej, a ja w takich uczestniczyłem, to wie, jak bardzo zestresowane i niezorientowane w sytuacji jest dziecko. Problemem było nawet pouczenie, bo nie wystarczy podsunąć kartkę z prośbą o podpisanie, że się zrozumiało jej treść. Bez ingerencji osoby trzeciej, bez spowolnienia toku czynności, takie działanie będzie zwyczajnie iluzoryczne – komentuje karnista. 

Po zapoznaniu się z pełną treścią nowelizacji, pojawia się jednak kilka ważnych pytań m.in. o brak zapisu w niej obowiązku informowania opiekuna również o zwolnieniu osoby małoletniej po przeprowadzeniu niezbędnych czynności z jej udziałem. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że nie ma takiej konieczności i problemu w tej chwili nie dostrzega. 

Zdaniem dyrektora Departamentu Prawa Karnego MS, informacja o zatrzymaniu musi zostać przedstawiona skutecznie, a zatem nie ma mowy o zwolnieniu osoby niepełnoletniej zanim nie dojdzie do formalnego potwierdzenia, że opiekun prawny wie o zatrzymaniu. Ważne, aby rodzice mieli świadomość, o co w takiej sytuacji pytać i z jakich praw mogą skorzystać, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia czynności i po ich zakończeniu.

"Victoria prosiła o kontakt z mamą, mama prosiła o kontakt z Victorią"
Źródło: TVN24

 - Skoro opiekun prawny jest zawiadamiany o zatrzymaniu małoletniego, może już bezpośrednio z nim dokonać ustaleń co do ewentualnego kontaktu w momencie zwolnienia – mówi Michał Hara z Departamentu Prawa Karnego.

Argument ten wybrzmiewa w sposób szczególny w historii 17-letniej Victorii, której matka uzyskała na komendzie zapewnienie, że zostanie powiadomiona o zwolnieniu córki. Tak się nie stało, a dziewczyna została wypuszczona bez dostępu do osobistego telefonu, zabezpieczonego jako dowód w sprawie. Nie wiedziała więc, że matka próbowała się z nią skontaktować. "Ten jeden telefon zmieniłby wszystko" – powiedziała w reportażu Olgi Orzechowskiej Magdalena Małkowska, matka Victorii. 

Autorka/Autor: Szymon Żyśko

Źródło: Czarno na białym

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaMławaZdrowie psychiczne
Szymon Żyśko
Szymon Żyśko
Czytaj także:
imageTitle
Zaskakująca akcja i "najdziwniejsza bramka"
EUROSPORT
1 na 1
Dziemianowicz-Bąk: kwestie bezpieczeństwa muszą nas jednoczyć
Polska
SIKORSKI
"Nie". Sikorski odpowiada Trumpowi i melduje się z Kijowa
Polska
PSL chce zmian w prawie wyborczym (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie kadencje i koniec. Chcą to zmienić
Tomasz Mikulicz
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
METEO
imageTitle
"Najstarsi górale nie przewidzieli takiego wyniku w Kielcach"
EUROSPORT
Zakole Sanu w Lesku
Jest dziko i zielono, ma być lunapark. "Chyba bym osiwiał"
Tomasz Słomczyński, Martyna Sokołowska
shutterstock_2315164193
Rekord na Wall Street
BIZNES
48 min
pc
Zarabiają na hejcie? "Cenę płacą mniejszości"
Czas przyszły
imageTitle
Niedawno pokonała Świątek, musiała się wycofać
EUROSPORT
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
WARSZAWA
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Bitwa o finał. Szeremeta będzie faworytką
EUROSPORT
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
"Zeskoczył z dachu i uciekł". Nagrany po zamachu
Bajta na Zachodnim Brzegu Jordanu. Zamknięta kawiarnia i widok na osiedle izraelskich osadników
"Nie będzie państwa palestyńskiego". Netanjahu zatwierdził budowę nowego osiedla
Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Autobusy zastąpią kultową kolejkę po tragicznym wypadku
Andrzej Poczobut pozostaje więźniem Łukaszenki. "Jest gotów umrzeć za Polskę, za swoją ideę"
Premier: Poczobut jest pierwszy na liście naszych oczekiwań
Polska
Wszystkie przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte
Zamknięta granica, Trump o dronach, reżim zwalnia część więźniów politycznych
Warto wiedzieć
Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym
Były prezydent Brazylii skazany na 27 lat więzienia
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
METEO
EN_01658332_0688
Zamknięta granica z Białorusią
Polska
Donald Trump
Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce
Polska
Koniec protestów w Nepalu
Nepal ma mieć nowy rząd po krwawych protestach
Monika Krajewska
Rosyjskie drony
"Ten test nie skończył się, kiedy wleciał ostatni dron"
Polska
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa zwołana na wniosek Polski
Polska
imageTitle
Deklasacja na dzień dobry. Industria z impetem weszła w Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
WARSZAWA
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Znaleziono kolejnego drona
Polska
0909_samobojstwa
Jak zapobiegać samobójstwom?
Dominika Ziółkowska
imageTitle
Chelsea w poważnych tarapatach. W tle działania rosyjskiego miliardera
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica