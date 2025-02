Powodzianom najpierw udzielano pomocy szybkiej i doraźnej, żeby dało się przeżyć. Potem, już na spokojnie, przychodzi wsparcie adekwatnie do potrzeb - te wciąż istnieją, bo cztery miesiące po powodzi są ludzie, którzy potrzebują wsparcia, nawet jeśli ich domów nie porwała wezbrana woda. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Powódź przyniosła ze sobą ogromne straty - również takie, które nie są oczywiste. Pani Ewa mieszka w Lądku-Zdroju w mieszkaniu komunalnym. Jej dzieci mieszkają za granicą i na co dzień jest sama. Jej mieszkania powódź nie dotknęła, nie bezpośrednio.

- Miałam jechać na operację, ale nie miałam z kim. Nikt nie chciał jechać. To trzeba opiekuna, a taka operacja to dwa dni, do Katowic kawał drogi - mówi kobieta.