Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24, że zapowiedź darowizy na partię, którą mają miesięcznie wpłacać parlamentarzyści PiS-u, to forma "daniny", która - jak stwierdził - "ma pokazać, kto przy PiS-ie wiernie stoi, a kto, ewentualnie, nie". O Suwerennej Polsce powiedział, że to ugrupowanie jest "gwoździem w bucie" partii Kaczyńskiego.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe z kampanii wyborczej komitetu PiS . Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że dotacja dla komitetu PiS zostanie pomniejszona o 10 milionów złotych. Partia może być także pozbawiona subwencji na trzy lata na skutek ewentualnego odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego. Od decyzji PKW przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.

Prezes partii Kaczyński zaapelował do zwolenników o wpłaty, a wiceprezes Mariusz Błaszczak zapowiedział, że "parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości już od września będą wspierać partię finansowo poprzez darowizny". Posłowie i senatorowie mają miesięcznie wpłacać 1000 złotych, a europarlamentarzyści - 5000 złotych.

"Danina", która ma pokazać "kto wiernie stoi przy PiS-ie"

Mówił, że zapowiedziana darowizna na partię, którą mają miesięcznie wpłacać parlamentarzyści, to "danina". - Stawki są znane, także to ma wszelkie cechy takiego podatku, daniny, (...). To rodzaj daniny, który jednocześnie - jak sądzę - ma pokazać, kto przy PiS-ie wiernie stoi, a kto, ewentualnie, nie - powiedział.