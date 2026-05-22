Polska

"Myśliwiec, który zmienia pole walki". Co potrafi F-35?

Reporter TVN24 Artur Molęda o zdolnościach myśliwców F-35
Do Polski dotrą już dziś pierwsze samoloty F-35. To nowoczesne myśliwce piątej generacji trudne do wykrycia przez radary przeciwnika. Jakie mają możliwości?

Pierwsze trzy samoloty F-35 dotrą do Polski w piątek około godziny 18. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że maszyny "wraz z uzbrojeniem zakupionym w ostatnich miesiącach zmieniają oblicze sił zbrojnych".

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 roku, powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one między innymi do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch i Danii. Spośród państw wschodniej flanki zamówiły je też Finlandia, Czechy i Rumunia.

Na początku 2020 roku Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 miliarda dolarów na pozyskanie 32 samolotów F-35, które będą znane pod nazwą "Husarz". Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.

Polskie F-35 trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie obecnie stacjonuje część polskich F-16 oraz - w następnym etapie - do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie stacjonowały wycofane niedawno poradzieckie Su-22. Obie jednostki wymagały gruntownej modernizacji, by przygotować się do przyjęcia wymagających specjalnych warunków maszyn piątej generacji.

Jakie możliwości ma F-35?

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji są między innymi zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika.

Reporter TVN24 Rafał Molęda opowiadał, że konstrukcja samolotu "została w ten sposób zaprojektowana, żeby jak najbardziej pochłaniać echo radarowe". - Jeżeli spojrzymy na to, co jest z tyłu, czyli wylot silnika, wiele elementów zostało w ten sposób zaprojektowanych, żeby jak najmniej sygnałów z powietrza dawać potencjalnemu przeciwnikowi do wykrycia - mówił na antenie TVN24. Zwrócił też uwagę na "specjalną farbę pochłaniającą echo radarowe". - Wszystko zostało spięte w ten sposób, że technologia stealth robi tutaj przepotężne wrażenie - ocenił.

Myśliwce wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, na przykład z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

F-35 mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie naziemnych celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów, pociski przeciwlotnicze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, jak również bomby kierowane i szybujace.

Maszyny rozwijają maksymalną prędkość 1,6 Ma, mogą przenosić ponad 8 ton uzbrojenia.

- To będzie rewolucja. To jest myśliwiec, który zmienia pole walki - ocenił na antenie TVN24 Molęda.

"Nie da się niczego innego porównać z F-35"

Według Michał Steli, szefa publicystyki portalu Defence24 największą zaletą tych myśliwców jest superkomputer i zaawansowana sztuczna inteligencja, w jakie są wyposażone. - Ten komputer ma taką moc obliczeniową, że specjalnie trzeba było przeprojektować silnik do F-35, żeby go zasilić - powiedział w czwartek w rozmowie z TVN24 BiS. - Nie da się niczego innego porównać z F-35. Myślę, że to jest dobra informacja dla nas, zła dla Rosji - dodał.

"W imię miłości" do ortopedy. Te operacje są coraz bardziej popularne
Zuzanna Kuffel
Lindsey Vonn miała już nie wrócić na stok
Sekundy zmieniły jej życie. Wróciła z tytanowym kolanem i znów króluje
Rafał Kazimierczak
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
