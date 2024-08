Policjanci otoczyli posesję w gminie Rozogi, gdzie ukrył się uzbrojony mężczyzna. Po całonocnych działaniach, zatrzymali go. Premier Indii Narendra Modi złożył pierwszą w historii wizytę w Ukrainie. Episkopat zwrócił się zaś do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, aby zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie dotyczące lekcji religii. Przeczytaj o rzeczach, które warto wiedzieć w tę sobotę.

1. Otoczona posesja, w środku uzbrojony mężczyzna i prawdopodobnie martwa ofiara

Policjanci otoczyli w piątek jedną z posesji w gminie Rozogi (woj. warmińsko-mazurskie). Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, na terenie tej posesji był uzbrojony mężczyzna i pokrzywdzony, który prawdopodobnie nie żyje. Na miejscu pojawił się policyjny negocjator. Jak przekazał mi asp. sztab. Rafał Jackowski z olsztyńskiej policji, mężczyzna po godz. 5 został zatrzymany. Więcej szczegółów nie przekazał.

Gmina Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie. Policja otoczyła posesję, na której jest uzbrojony mężczyzna TVN24

2. Ruszył Campus Polska Przyszłości

W piątek w Olsztynie rozpoczęła się czwarta edycja Campus Polska Przyszłości, której inicjatorem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - To miejsce i inicjatywa są absolutnie wyjątkowe. Nie ma takiego festiwalu społeczno-politycznego w naszej części Europy - mówił otwierając wydarzenie Trzaskowski.

Na Campusie pojawił między innymi premier Donald Tusk, który przez jedną z uczestniczek wydarzenia został zapytany o kwestię aborcji. - Do następnych wyborów większości w tym parlamencie dla legalnej aborcji, w pełnym tego słowa znaczeniu, nie będzie. Nie ma się co oszukiwać - stwierdził. Zapowiedział jednocześnie, że "będziemy stawali na głowie, żeby ulżyć doli tym wszystkim, którzy czują się, i słusznie, dyskryminowani w Polsce, ale na razie będą to metody połowiczne". - Przepraszam, w tej chwili na tyle mnie stać - dodał.

Tusk: w tej kadencji nie będzie większości dla legalnej aborcji w pełnym tego słowa znaczeniu zdjęcia organizatora

3. Historyczna wizyta indyjskiego premiera w Kijowie

Premier Indii przybył w piątek rano z jednodniową wizytą do Kijowa, gdzie został powitany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To historyczna, ponieważ pierwsza podróż szefa indyjskiego rządu do Ukrainy od czasu uzyskania przez nią niepodległości w 1991 roku.

Premier Indii w Kijowie. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim Andrzej Zaucha/Fakty TVN

Narendra Modi powtórzył w Kijowie dotychczasowe stanowisko władz Indii, że konflikt zbrojny może zostać rozwiązany jedynie poprzez dialog i dyplomację, a Delhi jest gotowe aktywnie przyczynić się do wysiłków na rzecz pokoju. Jednocześnie podkreślił, że jego kraj popiera "poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej" Ukrainy. - Ma to dla nas ogromne znaczenie - dodał.

Podczas wizyty Modiego uzgodniono przyjęcie umów o współpracy między Ukrainą a Indiami w sferach medycznej, rolniczej, humanitarnej i kulturalnej.

4. Śledztwo w sprawie pierwszej prezes Sądu Najwyższego

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską - poinformował rzecznik PK. Dodał, że wszczęcie dochodzenia umożliwia przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego.

Śledztwo toczy się w sprawie przekroczenia uprawnień przez pierwszą prezes SN - w okresie od września 2021 do lipca 2022 roku w Warszawie - poprzez "przeprowadzanie głosowań członków Kolegium Sądu Najwyższego w trybie obiegowym". Podczas tych głosowań uznawano, że sędziowie, którzy oświadczyli o wstrzymaniu się od udziału w pracach Kolegium SN do czasu całkowitego zaprzestania działalności ówczesnej Izby Dyscyplinarnej, oddali "głosy wstrzymujące się", które były liczone do wymaganego prawem kworum.

5. Rozporządzenie w sprawie lekcji religii. Episkopat interweniuje w SN

Prezydium Episkopatu i Polska Rada Ekumeniczna chcą, żeby pierwsza prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie MEN w sprawie lekcji religii - poinformował rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak. Chodzi o rozporządzenie o łączeniu lekcji religii, gdy w klasie chce się jej uczyć mniej niż siedmiu uczniów. Rozporządzenie wprowadza jednocześnie zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę obejmującą uczniów klas I–III albo klas IV–VI lub klas VII i VIII.

- To rozporządzenie (...) zdaniem Kościołów zawiera bardzo liczne wady prawne. W związku z tym, po licznych konsultacjach, także w gronie specjalistów w zakresie prawa kanonicznego i prawa cywilnego, zarówno Kościół katolicki, jak i Polska Rada Ekumeniczna zdecydowały się na przygotowanie specjalnej petycji, która dziś rano (w piątek - red.) o godzinie 10 została złożona w sekretariacie pierwszej prezes Sądy Najwyższego - poinformował ks. Gęsiak.

Autorka/Autor:akr/adso

Źródło: tvn24.pl