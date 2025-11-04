Ekstradycja "Wielkiego Bu", atak na Blika, Hołownia nie przyszedł na przesłuchanie

Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim "Wielki Bu" Źródło: TVN24

1. Zgoda na ekstradycję "Wielkiego Bu"

Reprezentujący "Wielkiego Bu" przed niemieckimi urzędami adwokat Gregor P. Jezierski potwierdził tvn24.pl, że Najwyższy Sąd Krajowy Hamburga zgodził się na ekstradycję Patryka M. do Polski.

Jak przekazał, dla Prokuratury Generalnej Hamburga jest to formalna zgoda do przeprowadzenia ekstradycji. Dodał, że "ekstradycja właściwie od dzisiaj w każdej chwili może zostać przeprowadzona".

2. "Zewnętrzny atak" na Blika

Klienci banków po raz kolejny mieli problemy z płatnościami Blik. Spółka Polski Standard Płatności, operator Blika, informowała o "zewnętrznym ataku typu DDoS".

W komunikacie odniesiono się do sytuacji osób, których transakcje zostały zatwierdzone, a środki na rachunku zablokowane. "Powinny automatycznie otrzymać ich zwrot" - zapewniono.

3. Hołownia nie przyszedł na przesłuchanie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie stawił się na przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze okręgowej w sprawie jego słów o "zamachu stanu" z lipca. Hołownia przebywa w Etiopii - przekazała dyrektor Biura Obsługi Medialnej Katarzyna Karpa-Świderek. Dodała, że "wizyta ma charakter oficjalny".

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował w poniedziałek, że zostały wyznaczone dwa kolejne terminy przesłuchania.

4. Awaria sieci Play

Klienci sieci Play informowali o awarii i braku możliwości wykonywania połączeń. Sytuacja wraca już do normy - przekazało przed godziną 18 w poniedziałek biuro prasowe operatora.

Ze zgłoszeń do serwisu Downdetector wynikało, że problem z działaniem sieci Play występował w wielu miejscach. "Brak możliwości połączeń, wysłane SMS-y cofa" - pisał jeden z klientów. "Nie da się dodzwonić nigdzie" - dodawał kolejny.

5. Porażka Świątek w Rijadzie

Trzy sety były potrzebne do wyłonienia zwyciężczyni meczu Igi Świątek w WTA Finals. W drugiej kolejce Polka przegrała po bardzo słabej drugiej części pojedynku z reprezentującą Kazachstan Rosjanką Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6.

To, czy Świątek awansuje do półfinału, rozstrzygnie się dopiero w trzeciej kolejce grupowych spotkań. Kolejną rywalką Polki będzie Amanda Anisimova - ich mecz odbędzie się w środę.

