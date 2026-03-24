Wzburzony Nawrocki, katastrofa samolotu, Sikorski wygrywa z Kaczyńskim

Pytanie o Orbana i nerwowa reakcja Nawrockiego

1. Wzburzony Nawrocki

Po wspólnej konferencji prezydentów Polski i Węgier reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Karola Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Polski prezydent odszedł od mównicy, ale po chwili wrócił.

- O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - zwrócił się nerwowo do reportera TVN24. - Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia – dodał.

2. Katastrofa samolotu wojskowego

Liczba ofiar śmiertelnych w katastrofie samolotu kolumbijskich sił powietrznych wzrosła prawie dwukrotnie do 66 - poinformowały agencję Reutera dwa źródła wojskowe. Służby nadal wydobywają ciała z wraku. Incydent ten był jednym z najtragiczniejszych wypadków w historii kolumbijskich sił powietrznych.

Do wypadku doszło podczas startu samolotu transportowego Hercules C-130 z lotniska w Puerto Leguizamo, na granicy z Peru - poinformował minister obrony Pedro Sanchez.

3. Sikorski wygrał w sądzie z Kaczyńskim

Sąd Apelacyjny oddalił powództwo prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych - poinformował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Chodzi o wpis polityka w mediach społecznościowych, w którym napisał, że Lech Kaczyński "walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej".

4. Trump mówi o rozmowach z Iranem, Teheran zaprzecza

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że polecił Departamentowi Wojny, aby odłożył wszelkie ataki zbrojne na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na pięć dni. Decyzja ta miała mieć związek z "dobrymi i produktywnymi" rozmowami pomiędzy USA a Iranem.

Po wpisie amerykańskiego przywódcy zbliżona do władz Iranu agencja informacyjna Fars - powołując się na źródło - podała, że ​​nie ma ani bezpośredniej, ani pośredniej komunikacji między Iranem a USA. Cytowane źródło oceniło, że Trump odroczył ataki, ponieważ obawia się, że Teheran w odwecie zacznie atakować obiekty infrastruktury energetycznej w całej zachodniej Azji.

5. Porażka rządu Meloni

Rząd Giorgii Meloni przegrał referendum w sprawie reformy włoskiego sądownictwa. Premier wyraziła żal z powodu "straconej okazji na modernizację" kraju. Podkreśliła jednak, że szanuje decyzję obywateli.

Frekwencja w dwudniowym referendum w sprawie ustawy wyniosła 59 procent - podało ministerstwo spraw wewnętrznych w Rzymie. Według wstępnych rezultatów przeciwko reformie głosowało 54 procent obywateli.

Opracował Adam Styczek/ads