Odwołane spotkanie Zełenski - Nawrocki, śledztwa w Szpitalu Południowym, rekord na Mundialu
1. Nowe informacje w sprawie spotkania Zełenskiego z Nawrockim
Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną, odległą datę - poinformował Marcin Przydacz szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim.
Propozycja wizyty miała paść ze strony ukraińskiej. Ustalono też konkretną datę i godzinę spotkania w Warszawie. Według prezydenckiego ministra początkowo planowano również rozmowę telefoniczną przywódców, ale "Zełenski się wycofał".
W tle odebranie ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Ruch prezydenta był odpowiedzią na decyzję Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". >>> Więcej o napiętych relacjach na linii Warszawa-Kijów w tej sprawie przeczytasz w TVN24+.
2. Nadchodzą ogromne upały
Najbliższe dni przyniosą nam wytchnienie od straszliwych upałów, bo temperatura zamknie się w przedziale 24-30 stopni. Taka sytuacja nie potrwa jednak długo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował mapy z prognozowaną temperaturą maksymalną na 10 dni.
Wartości są zatrważające. W nadchodzący weekend miejscami należy spodziewać się nawet 40 stopni Celsjusza. >>> Śledź najnowsze informacje o pogodzie w tvn24.pl
3. Piotr Pytel opuścił więzienie
Piotr Pytel opuścił w poniedziałek zakład karny w Rzeszowie. Polak 20 lat temu został skazany przez sąd w Monachium na dożywocie za zabójstwo. Ponad 15 lat temu do tej zbrodni przyznał się i usłyszał za nią wyrok inny mężczyzna.
Kilka dni temu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że podjął decyzję o ponownym uruchomieniu procedury ułaskawieniowej w sprawie Pytla.
Historię skazanego mężczyzny opowiedział reporter Maciej Zalewski w materiale "Osadzony. Podwójna rzeczywistość" w TVN24+.
4. Afera w Szpitalu Południowym. Wszczęto dwa postępowania
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym na warszawskim Ursynowie. Jedno dotyczy lekarza, od którego zaczęła się afera. Drugie jest znacznie szersze i obejmuje pracowników szpitala oraz urzędników ratusza.
Przesłuchanych ma zostać nawet kilkudziesięciu świadków. Rzecznik Prokuratury Okręgowej prokurator Antoni Skiba nie wykluczył, że wśród nich może znaleźć się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5. Rekord na mundialu
Piłkarskie mundiale mają nowego króla. W poniedziałek został nim Leo Messi, który w meczu z Austrią strzelił 17. gola w historii występów na mistrzostwach świata. Argentyńczyk pobił tym samym długoletni rekord Miroslava Klose.
Na rekord kazał sobie i kibicom czekać niespełna 40 minut. Potem dołożył jeszcze 18. trafienie.