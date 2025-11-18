Na kolei dywersja, w szkole agresja i trzy inne rzeczy, które warto wiedzieć

1. Akty dywersji na polskiej kolei
Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dokonania na rzecz obcego wywiadu "aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej".
W dniach 15-17 listopada w okolicach miejscowości Mika (pow. garwoliński) oraz miejscowości Gołąb (pow. puławski) doszło do uszkodzenia przy użyciu materiałów wybuchowym infrastruktury linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk.
Dziś w tej sprawie nadzwyczajne spotkanie rządu, szefów służb, dowódców wojskowych i przedstawiciela prezydenta.
2. Agresja na szkolnym zebraniu
W szkole podstawowej w Gójsku w woj. mazowieckim jeden z rodziców podczas zebrania zaczął zachowywać się agresywnie.
Na miejsce został wezwany patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który zaatakował dyrektorkę szkoły i popchnął ją na ścianę. 55-letnia kobieta trafiła do szpitala.
3. Była premier skazana na karę śmierci
Trzyosobowy skład sędziowski Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni, sądu ds. zbrodni wojennych w Bangladeszu uznał, że była premier Sheikh Hasina Wazed była odpowiedzialna za podżeganie do setek pozasądowych zabójstw dokonanych przez organy ścigania
Kobieta została skazana na karę śmierci. Wyrok ogłoszono pod nieobecność oskarżonej, która od sierpnia ubiegłego roku przebywa w Indiach.
4. Sąd zdecyduje w sprawie aresztowania Ziobry
22 grudnia o godzinie 10 rano odbędzie się posiedzenie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w trakcie którego sąd zdecyduje, czy uwzględnić wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
Prokuratura chce postawić politykowi łącznie 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wydała też już postanowienie o zatrzymaniu posła Prawa i Sprawiedliwości i byłego ministra sprawiedliwości w rządzie tej partii. Prokuratura zawnioskowała o areszt na trzy miesiące.
Ziobro, który ukrywa się na Węgrzech.
5. Trudny mecz Polaków na Malcie
Polska wygrała z Maltą 3:2 w Ta' Qali w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, zajęła drugie miejsce w grupie G i wystąpi w marcowych barażach o awans. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Robert Lewandowski, Paweł Wszołek i decydującą Piotr Zieliński w 85. minucie.
Do niecodziennego zdarzenia doszło w drugiej połowie meczu, gdy gol zdobyty przez Karola Świderskiego został anulowany przez sędziego po analizie VAR i zamieniony na rzut karny dla rywali.
Autorka/Autor: asty/adso
Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP