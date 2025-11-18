Logo strona główna
Polska

Na kolei dywersja, w szkole agresja i trzy inne rzeczy, które warto wiedzieć

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akty dywersji na kolei. Kierwiński: zabezpieczono materiał dowodowy, który pozwoli na zidentyfikowanie sprawców
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie "aktów dywersji o charakterze terrorystycznym" w Polsce. W szkole podstawowej w Gójsku rodzic zaatakował dyrektorkę. Była premier Bangladeszu została skazana na karę śmierci. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 18 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Akty dywersji na polskiej kolei

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dokonania na rzecz obcego wywiadu "aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej".

W dniach 15-17 listopada w okolicach miejscowości Mika (pow. garwoliński) oraz miejscowości Gołąb (pow. puławski) doszło do uszkodzenia przy użyciu materiałów wybuchowym infrastruktury linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk.

Dziś w tej sprawie nadzwyczajne spotkanie rządu, szefów służb, dowódców wojskowych i przedstawiciela prezydenta.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Źródło: Przemysław Piątkowski / PAP

2. Agresja na szkolnym zebraniu

W szkole podstawowej w Gójsku w woj. mazowieckim jeden z rodziców podczas zebrania zaczął zachowywać się agresywnie.

Na miejsce został wezwany patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który zaatakował dyrektorkę szkoły i popchnął ją na ścianę. 55-letnia kobieta trafiła do szpitala.

Agresja na szkolnym zebraniu. Dyrektorka w szpitalu, mężczyzna zatrzymany
Agresja na szkolnym zebraniu. Dyrektorka w szpitalu, mężczyzna zatrzymany

WARSZAWA

3. Była premier skazana na karę śmierci

Trzyosobowy skład sędziowski Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni, sądu ds. zbrodni wojennych w Bangladeszu uznał, że była premier Sheikh Hasina Wazed była odpowiedzialna za podżeganie do setek pozasądowych zabójstw dokonanych przez organy ścigania

Kobieta została skazana na karę śmierci. Wyrok ogłoszono pod nieobecność oskarżonej, która od sierpnia ubiegłego roku przebywa w Indiach.

Była premier skazana na karę śmierci za zbrodnię przeciwko ludzkości
Była premier skazana na karę śmierci za zbrodnię przeciwko ludzkości

Świat

4. Sąd zdecyduje w sprawie aresztowania Ziobry

22 grudnia o godzinie 10 rano odbędzie się posiedzenie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w trakcie którego sąd zdecyduje, czy uwzględnić wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

Prokuratura chce postawić politykowi łącznie 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wydała też już postanowienie o zatrzymaniu posła Prawa i Sprawiedliwości i byłego ministra sprawiedliwości w rządzie tej partii. Prokuratura zawnioskowała o areszt na trzy miesiące.

Ziobro, który ukrywa się na Węgrzech.

Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry
Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry

5. Trudny mecz Polaków na Malcie

Polska wygrała z Maltą 3:2 w Ta' Qali w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata, zajęła drugie miejsce w grupie G i wystąpi w marcowych barażach o awans. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Robert Lewandowski, Paweł Wszołek i decydującą Piotr Zieliński w 85. minucie.

Do niecodziennego zdarzenia doszło w drugiej połowie meczu, gdy gol zdobyty przez Karola Świderskiego został anulowany przez sędziego po analizie VAR i zamieniony na rzut karny dla rywali.

pc

TVN24
Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Przemysław Piątkowski / PAP

