Redakcja poleca:

Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Polskie wątki afery Epsteina, szpieg w MON, trzęsienie ziemi w SOP

Utajnione zdjęcia z akt Epsteina
Rząd powołał zespół, który zbada polskie wątki w aferze Epsteina
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk zapowiada powołanie zespołu analitycznego i możliwego rozpoczęcia śledztwa w sprawie polskich wątków afery Jeffreya Epsteina. Służby zajmują się sprawą zatrzymanego wieloletniego pracownika MON, podejrzewanego o współpracę z obcym wywiadem. Odwołano czterech dyrektorów kluczowych pionów SOP. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 4 lutego.

1. Polskie wątki afery Epsteina

Donald Tusk zapowiedział powołanie zespołu analitycznego i możliwego rozpoczęcia śledztwa w związku ze skandalem w USA związanym z pedofilią.

Jak wyjaśnił, chodzi o zbadanie polskich wątków w ujawnionych przez USA aktach sprawy przestępcy seksualnego i finansisty Jeffreya Epsteina. O szczegółach funkcjonowania zespołu mówił później rzecznik rządu Adam Szłapka.

Utajnione zdjęcia z akt Epsteina
Utajnione zdjęcia z akt Epsteina
Źródło: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych

2. Szpieg w MON

Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz prokuratura zajmują się sprawą zatrzymanego wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, podejrzewanego o współpracę z obcym wywiadem.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że zdobyto "potężne, obciążające informacje, potwierdzające, że zdradzał Polskę". Dodał, że przeprowadzono już czynności procesowe, w tym "zabezpieczono różnego rodzaju dokumenty".

"Potężne, obciążające" dowody. Nowe informacje o zatrzymanym pracowniku MON
"Potężne, obciążające" dowody. Nowe informacje o zatrzymanym pracowniku MON

3. Trzęsienie ziemi w SOP

Decyzją pełniącego obowiązki komendanta Służby Ochrony Państwa czterech dyrektorów kluczowych pionów zostało odwołanych, a wkrótce stanowiska stracą kolejni - dowiedział się portal tvn24.pl.

- Decyzje kadrowe, które właśnie zapadają, są wynikiem kontroli prowadzonej w SOP. Zlecony przez nas audyt, zwłaszcza w sprawach kadrowych, jest miażdżący. Minister Marcin Kierwiński jest zdeterminowany, by nieprawidłowości wypalać gorącym żelazem - skomentowała rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Personalne trzęsienie ziemi w SOP
Personalne trzęsienie ziemi w SOP

4. Zamknięte setki polskich szkół

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 585 szkołach - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najwięcej takich szkół jest na Mazowszu oraz Pomorzu. Po kilkadziesiąt placówek zamknięto też w województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

"Trudne warunki pogodowe trwają" - podkreśliła ministra edukacji Barbara Nowacka, podając dalej wcześniejszy wpis MEN, gdy rano informowano o 549 zamkniętych placówkach.

5. Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego na godzinę 14, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Dodał, że na spotkaniu mają zostać omówione trzy tematy: pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju i podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

Najważniejsze informacjeJeffrey EpsteinMinisterstwo Obrony NarodowejSłużba Ochrony PaństwaMrózEdukacjaKarol Nawrocki
