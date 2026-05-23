TO WARTO WIEDZIEĆ F-35 już w Polsce, zarzuty po tragedii w żłobku, nowy wzór odpisu aktu małżeństwa

1. Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze trzy polskie F-35 wyleciały z USA w czwartek. W piątek po godzinie 18 wylądowały w bazie w Łasku, gdzie czekali na nie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dowódcy wojskowi.

Oficjalne, uroczyste powitanie nowych samolotów w Siłach Zbrojnych RP zaplanowane jest na 12 czerwca.

2. Zarzuty po tragedii w żłobku

Dwie opiekunki pracujące w żłobku w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w środę zmarł niespełna dwuletni chłopiec, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.

Jak poinformował prokurator, jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła bardzo krótkie wyjaśnienia, druga z kobiet odmówiła odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym na pytanie w kwestii tego, czy przyznaje się do winy.

3. Nowy wzór odpisu aktu małżeństwa

Rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą jest już w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisali je minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister cyfryzacji.

Decyzja umożliwi przeniesienie zagranicznego aktu do polskiego rejestru stanu cywilnego niezależnie od płci małżonków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że zmiany będą wprowadzane systemowo i "całość tego procesu będzie trwała pewnie przez wakacje".

4. "Próba cenzury" polskiego astronauty

Sławosz Uznański-Wiśniewski opublikował oświadczenie dotyczące działań szefowej Polskiej Agencji Kosmicznej. "Na podstawie doniesień prasowych, odbieram jednak żądanie dla mnie zakazu wypowiedzi przez Prezes POLSA jako próbę cenzury" - napisał

Z oficjalnego pisma szefowej POLSA, do którego dotarł TVN24+, wynika, że Marta Wachowicz oczekuje "doprowadzenia do zaprzestania" komentowania działań instytucji, "projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa" przez Uznańskiego-Wiśniewskiego..

