Bojkot głosowania przez PiS, ustawa o kryptowalutach, spotkania z dowódcami USA

Sejm wybrał sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie zbojkotowali posłowie PiS. Parlament po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział spotkanie z doradcą wojskowym prezydenta USA Donalda Trumpa, generałem Danem Cainem. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 16 maja.

1. Sejm wybrał sędziów do KRS

Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Oprócz 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej - zgodnie z zapisami ustawy - wśród wybranych znalazł się zarówno sędzia wskazany przez klub PiS, jak i przez klub Konfederacji. Wyboru dokonano na podstawie obowiązującej ustawy o KRS, uchwalonej w 2017 roku przez PiS. W związku z tym na liście znaleźli się zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak i kandydat Konfederacji Łukasz Zawadzki.

Za kandydaturami 15 sędziów zagłosowało 235 posłów. Przeciwko było 18, wstrzymało się pięciu.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzą posła PiS Michała Wójcika, posłowie klubu parlamentarnego nie brali udziału w głosowaniu. Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska pytała o to opuszczającego salę sejmową posła PiS Radosława Fogla. - Szanujemy Trybunał Konstytucyjny - odparł.

We wtorkowym postanowieniu zabezpieczającym Trybunał Konstytucyjny nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Postanowienie zapadło na kanwie wniosku skierowanego w lutym do TK przez posłów PiS.

2. Trzecie podejście do ustawy o kryptowalutach

Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. Ustawa została skierowana do Senatu.

Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

3. Szef MON spotka się z dowódcami USA

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że w środę spotka się z pierwszym żołnierzem Stanów Zjednoczonych, generałem Danem Cainem, najważniejszym żołnierzem i doradcą wojskowym prezydenta Donalda Trumpa.

Z kolei we wtorek - jak przekazał Kosiniak-Kamysz - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Władysław Kukuła ma spotkać się z dowódcą wojsk USA w Europie generałem Alexusem Grynkewichem. Wiceszefowie MON Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk udają się natomiast z wizytą do USA.

4. Tusk nie podpisał nominacji do NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że premier Donald Tusk zwrócił bez kontrasygnaty postanowienia prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące powołania członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego - profesor Marty Kightley oraz Ludwika Koteckiego, obecnie członka Rady Polityki Pieniężnej.

- To nie jest zemsta, to jest ocena premiera, ale też na pewno da to do myślenia prezydentowi, że kto mieczem wojuje może też od miecza zginąć - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 Tomasz Siemoniak.

5. Do zobaczenia w Lądku-Zdroju!

Lądek-Zdrój jest kolejnym przystankiem trasy "Jesteśmy stąd" z okazji 25-lecia TVN24. Patryk Michalski i Radomir Wit, którzy na co dzień zadają pytania politykom, tym razem będą odpowiadali na wasze pytania.

Mieszkańcy i widzowie, którzy dołączą do świętowania 25-lecia naszej stacji w Lądku-Zdroju będą mieli okazję nie tylko spotkać się z ekipą TVN24, ale także wysłuchać na żywo naszych gości, zwiedzić wóz transmisyjny czy skorzystać z fotobudki.

Źródło: PAP, TVN24
