Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
To warto wiedzieć

Spotkanie PiS-u, podkop pod granicą, CPK z nową nazwą

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS
Zakończyło się spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS. Relacja Michała Gołębiowskiego
Źródło: TVN24
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyło się spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS. Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli na Podlasiu podkop wydrążony pod polsko-białoruską granicą. Premier Donald Tusk ogłosił, że lotnisko, znane dotychczas jako CPK będzie funkcjonowało pod nową nazwą. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 13 grudnia.

ZOBACZ, JAKA BĘDZIE DZIŚ POGODA

1. Obrady w siedzibie PiS

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku odbędzie się kolejne prezydium komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości - poinformował rzecznik tej partii Rafał Bochenek po zakończeniu obrad kierownictwa PiS w Warszawie. Bochenek poinformował, że na spotkaniu omawiane były "kwestie wewnętrzne". W piątkowych rozmowach nie wzięli udziału wiceprezesi partii - Beata Szydło i Mateusz Morawiecki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skończyło się prezydium PiS. Kaczyński "będzie chciał zakończyć tę dyskusję"

Skończyło się prezydium PiS. Kaczyński "będzie chciał zakończyć tę dyskusję"

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

2. Podkop pod granicą

Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli w okolicach miejscowości Narewska na Podlasiu podkop wydrążony pod polsko-białoruską granicą. Miało się nim przedostać do Polski 180 migrantów. - W wyniku podjętych natychmiastowo działań ujęto do tej pory ponad 130 osób, trwają poszukiwania pozostałych - przekazał rzecznik Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Juźwiak.

Podkop pod granicą. Przedostało się 180 migrantów, na część trwa obława
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podkop pod granicą. Przedostało się 180 migrantów, na część trwa obława

3. Premier ogłosił nową nazwę CPK

Port Polska - pod taką nazwą będzie funkcjonowało lotnisko, znane dotychczas jako CPK. Zmianę ogłosił w piątek premier Donald Tusk. - Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym - tłumaczył szef rządu.

Donald Tusk o nowej nazwie CPK
Źródło: TVN24

4. Sukces Szlachetnej Paczki

Wszystkie potrzebujące rodziny będą mogły liczyć na wymarzoną paczkę w ramach akcji Szlachetna Paczka. W piątek wieczorem znaleźli się darczyńcy dla wszystkich na liście. W tym roku świąteczne paczki trafią do około 20 tysięcy rodzin. To o około trzech tysięcy więcej niż przed rokiem.

Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin

5. Nie żyje Magda Umer

W wieku 76 lat zmarła Magda Umer, piosenkarka, autorka tekstów, reżyserka - poinformowała w mediach społecznościowych jej rodzina. Dziennikarz i krytyk filmowy Tomasz Raczek napisał, że Magda Umer "przeszeptała całe swoje życie". "Intymnie, odważnie, niepodległe. Zawsze intensywnie była sobą. Nie dało się jej lekceważyć. Była twarda, ale wcale nie silna. Była delikatna, ale nigdy nie lękliwa" - wspominał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćDonald TuskCPKSzlachetna PaczkaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
imageTitle
Kiedy i o której godzinie sobotni konkurs Pucharu Świata w Klingenthal?
Najnowsze
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
METEO
shutterstock_2458828183
Przewrót w ortografii od 2026. Wiesz, co się zmieni? QUIZ
Quizy
shutterstock_25431553
Będzie chaos czy haos? Największa reforma od 90 lat
Marta Irzyk
Zbigniew Ziobro
Azyl dla Ziobry? Żurek nie wyklucza zaskarżenia
Świat
24 min
pc
Dawali z siebie wszystko, aż nic nie zostało. "To nadal tabu"
TVN24+ Originals
pap_20250904_1BN (1)
Media: nie będzie rozmów w Paryżu, Witkoff jest w Berlinie
Świat
Podstawowym objawem fibromialgii jest ból niemal całego ciała
Objawy miała już jako nastolatka. Diagnozę dostała w wieku 74 lat
Zuzanna Kuffel
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
METEO
imageTitle
Francuzki nie obronią tytułu. Oto finalistki mistrzostw świata
EUROSPORT
Król Karol III
Król Karol III podzielił się "dobrą nowiną"
Świat
imageTitle
Stoch odetchnął w Klingenthalu. "Jest mały krok do przodu"
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie chcą wrócić do rywalizacji w kolejnej dyscyplinie
EUROSPORT
12 2000 bez kitu gosc-0003
Braun groził ministrowi "wieszaniem". Poseł Konfederacji: to zapowiedź rozliczeń
Polska
imageTitle
Polacy na podium Pucharu Świata. Amerykanin z rekordem toru
EUROSPORT
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
METEO
imageTitle
Żyła optymistą przed konkursem. "Będzie ogień"
EUROSPORT
Szlachetna Paczka
Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin
Polska
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
METEO
Fakty po Faktach
Czy należy przywrócić pobór? Generałowie są zgodni
Polska
imageTitle
Polacy w komplecie przeszli kwalifikacje. Żyła najlepszy
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Polityczna przyszłość Hołowni. "Szkoda, żeby się marnował"
Polska
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki. W zoo na świat przyszło pięć kangurów
WARSZAWA
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje do sobotniego konkursu w Klingenthalu (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
WARSZAWA
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Na porodówce nie było ginekologa, Anna nie żyje. Wojewoda wykreślił szpital z rejestru
Małgorzata Goślińska
Jarosław Kaczyński po zakończeniu prezydium komitetu politycznego PiS
Skończyło się prezydium PiS. Kaczyński "będzie chciał zakończyć tę dyskusję"
Polska
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica