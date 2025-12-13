Spotkanie PiS-u, podkop pod granicą, CPK z nową nazwą

Zakończyło się spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS. Relacja Michała Gołębiowskiego Źródło: TVN24

1. Obrady w siedzibie PiS

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku odbędzie się kolejne prezydium komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości - poinformował rzecznik tej partii Rafał Bochenek po zakończeniu obrad kierownictwa PiS w Warszawie. Bochenek poinformował, że na spotkaniu omawiane były "kwestie wewnętrzne". W piątkowych rozmowach nie wzięli udziału wiceprezesi partii - Beata Szydło i Mateusz Morawiecki.

2. Podkop pod granicą

Funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli w okolicach miejscowości Narewska na Podlasiu podkop wydrążony pod polsko-białoruską granicą. Miało się nim przedostać do Polski 180 migrantów. - W wyniku podjętych natychmiastowo działań ujęto do tej pory ponad 130 osób, trwają poszukiwania pozostałych - przekazał rzecznik Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Juźwiak.

3. Premier ogłosił nową nazwę CPK

Port Polska - pod taką nazwą będzie funkcjonowało lotnisko, znane dotychczas jako CPK. Zmianę ogłosił w piątek premier Donald Tusk. - Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym - tłumaczył szef rządu.

Donald Tusk o nowej nazwie CPK Źródło: TVN24

4. Sukces Szlachetnej Paczki

Wszystkie potrzebujące rodziny będą mogły liczyć na wymarzoną paczkę w ramach akcji Szlachetna Paczka. W piątek wieczorem znaleźli się darczyńcy dla wszystkich na liście. W tym roku świąteczne paczki trafią do około 20 tysięcy rodzin. To o około trzech tysięcy więcej niż przed rokiem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zgłosili się darczyńcy dla wszystkich rodzin

5. Nie żyje Magda Umer

W wieku 76 lat zmarła Magda Umer, piosenkarka, autorka tekstów, reżyserka - poinformowała w mediach społecznościowych jej rodzina. Dziennikarz i krytyk filmowy Tomasz Raczek napisał, że Magda Umer "przeszeptała całe swoje życie". "Intymnie, odważnie, niepodległe. Zawsze intensywnie była sobą. Nie dało się jej lekceważyć. Była twarda, ale wcale nie silna. Była delikatna, ale nigdy nie lękliwa" - wspominał.

