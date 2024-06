1. Fałszywa depesza w serwisie PAP i reakcja rządzących

Wicepremier Krzysztof Gawkowski przekazał, iż "wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z cyberatakiem, który został skierowany ze strony rosyjskiej". Szef kancelarii premiera Jan Grabiec napisał, że rzekomy komunikat jest nieprawdziwy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniają sprawę.

2. Ulewy w Polsce, kilkaset interwencji strażaków

3. Biden: Izrael złożył propozycję zakończenia konfliktu

4. Kolejni żołnierze zaatakowani przez migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Do zdarzenia doszło w środę. To kolejny atak na funkcjonariuszy przy granicy. We wtorek 28 maja służby poinformowały o dwóch rannych: strażniku granicznym i żołnierzu. W okolicach Dubicz Cerkiewnych nasz żołnierz został wtedy ugodzony nożem. Kilka godzin wcześniej migranci zaatakowali Straż Graniczną rozbitą butelką i nożem przytwierdzonym do kija. Tam także doszło do ugodzenia funkcjonariusza.