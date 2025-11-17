Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Możliwa dywersja na torach, pamiątki po zbrodniach na sprzedaż, Światowy Dzień Wcześniaka

Służby pracują w miejscowości Życzyn
Premier Donald Tusk ocenia pierwsze 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk stwierdził, że wyrwanie fragmentu szyn w rejonie miejscowości Życzyn (Mazowieckie) mogło być "aktem dywersji". Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni zniknęła ze strony internetowej Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 17 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Uszkodzone torowisko. Premier o możliwej dywersji

W niedzielę rano w rejonie miejscowości Życzyn (Mazowieckie) maszynista jednego z pociągów zauważył uszkodzony fragment torowiska. - Najpierw rano otrzymaliśmy informacje od jednego z przewoźników, który przejechał tą trasą, o tym, że jest jakaś nierówność. Od razu poinformowaliśmy przewoźnika, którego pojazd miał przejechać jako kolejny, o tym, żeby jechał ostrożnie, bo być może coś jest nie w porządku z torem. I on rzeczywiście jechał bardzo ostrożnie, wyczuł nierówność. Poinformował nas, że coś się na tym torze niedobrego dzieje - przekazała Rusłana Krzemińska, rzecznika PKP PLK.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że wyłamany został fragment szyn. Nie potwierdziło nieoficjalnych doniesień o wybuchu, do którego miało dojść w okolicy. "W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Z kolei w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej nazwał zdarzenie "bardzo poważnym incydentem".

Dowiedz się więcej: Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Tusk: niewykluczone, że to akt dywersji

2. Sprzedaż pamiątek po niemieckich zbrodniach

Dom Aukcyjny Felzmann w Neuss miał w poniedziałek rozpocząć sprzedaż prywatnej kolekcji, obejmującej dokumenty i przedmioty związane z ofiarami niemieckich zbrodni.

Przeciwko aukcji zaprotestował między innymi Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, a także Instytut im. Fritza Bauera we Frankfurcie nad Menem. Do sprawy odniósł się wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który poinformował, że rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadephulem "w sprawie planowanej w Neuss aukcji przedmiotów z czasu terroru niemieckiego podczas drugiej wojny światowej". Niedługo potem rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że aukcja "zniknęła".

Aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni. Zareagowało MSZ
Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: Aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni "zniknęła"

3. Dzień wcześniaka

17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. Na świecie co dziesiąte dziecko rodzi się przedwcześnie, a w Polsce w zeszłym roku było 20 tysięcy takich porodów. W Polsce Światowy Dzień Wcześniaka obchodzi się od 2011 roku. Wydarzenie zostało zainicjowane przez Fundację Wcześniak.

O swojej historii w podcaście "Mamy Temat" opowiadała Natalia Szewczak, mama, a zawodowo, dziennikarka. Jej dzieci, Lena i Filip, to bliźniaki, ekstremalnie skrajne wcześniaki. Przyszły na świat w 27. tygodniu ciąży. W rozmowie z autorkami podcastu, Karoliną Bałuc i Marią Mikołajewską, Natalia Szewczak opowiadała o emocjach rodziców dzieci, które urodziły się przed czasem. - Miałam wyrzuty sumienia, że ja się cieszę, że mam dzieci. Jak ja mogę się cieszyć, skoro ich życie i zdrowie jest zagrożone? Wszystko mogło pójść nie tak. Mogły umrzeć – wspominała.

Posłuchaj całej rozmowy w TVN24+: "Bałam się zapytać wprost, jak jest źle". Historia matki skrajnych wcześniaków

4. Otwarte dwa przejścia graniczne z Białorusią

O północy otwarte zostały dwa drogowe przejścia graniczne z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach (Podlaskie). Zamknięto je kilka lat temu. W Kuźnicy po zamieszkach z udziałem dużych grup cudzoziemców, a w Bobrownikach po skazaniu przez białoruski reżim dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Teraz zostają otwarte, bo - jak podaje MSWiA - uszczelniona została polsko-białoruska granica i służby udaremniają 98 procent prób jej nielegalnego przekroczenia. 

Klatka kluczowa-22464
Generał SG Sławomir Klekotka: Mamy zdecydowanie większą skuteczność niż w poprzednim roku
Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: Przejścia graniczne w Kuźnicy i Bobrownikach będą otwarte. Zabiegali o to przedsiębiorcy

5. Brutalny atak rebeliantów. Zabili 25 osób

Rebelianci z powiązanych z Państwem Islamskim Sojuszniczych Sił Demokratycznych (ADF) dokonali masakry we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. W atakach zginęło co najmniej 25 osób, z czego 18 to pacjenci szpitala we wsi Byambwe - przekazało w sobotę Radio Okapi. Administrator regionu, płk Alain Kiwewa powiedział agencji AP, że wśród brutalnie zamordowanych są kobiety. Rebelianci zaatakowali ośrodek zdrowia w nocy z piątku na sobotę, pozostawiając za sobą zwłoki zabitych i kilkadziesiąt spalonych budynków. Ze szpitala zabrali wszystkie leki, sprzęt medyczny i ruszyli na inne wioski, gdzie w sobotę rano znaleziono kolejne ofiary.

Dowiedz się więcej: Masakra we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga

