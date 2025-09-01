Podzielone obchody, spotkanie na granicy, pierwszy dzień szkoły

Kolejne obchody rocznicy Sierpnia '80 w cieniu podziałów Źródło: Martyna Olkowicz/Fakty po Południu TVN24

1. Podzielone uroczystości 45-lecia Porozumień Sierpniowych

45 lat temu rozpoczął się początek polskiej drogi do wolności. Zamiast wspólnego świętowania, odbyły się dwie odrębne uroczystości obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Otwarte dla wszystkich zorganizowało miasto Gdańsk wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności - obecni na niej byli przedstawiciele rządu.

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się z kolei na obchodach zorganizowanych przez obecną "Solidarność". Dziennikarze TVN24 nie zostali wpuszczeni na tę uroczystość.

2. Potężny zastrzyk finansowy na obronność? Tusk i szefowa KE na granicy

Państwa członkowskie posiadające bezpośrednią granicę z Rosją i Białorusią otrzymają dodatkowe środki - ogłosiła w niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem na granicy polsko-białoruskiej. Polska może otrzymać nawet czterdzieści pięć miliardów euro na wzmocnienie swojej obronności.

- Te granice to jest nasza wspólna odpowiedzialność - podkreśliła, dodając, że w projekcie budżetu UE zaprononowano dziesięciokrotny wzrost na mobilność wojskową i ponad pięciokrotny wzrost wśród inwestycji zbrojeniowych. - Putin się nie zmienił i się nie zmieni, jest drapieżnikiem. Przez ostatnie 25 lat rozpoczął cztery różne wojny. To była Czeczenia, Gruzja, Krym i pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Widzimy, że da się go okiełznać wyłącznie poprzez silne odstraszenia - oświadczyła Ursula von der Leyen.

3. Władimir Putin z wizytą w Chinach

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył w niedzielę do Tianjin, miasta na północy Chin, aby wziąć udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Gospodarzem szczytu jest przywódca Chin Xi Jinping. W wydarzeniu bierze udział ponad 20 światowych przywódców. Putin spędzi w Chinach cztery dni. Ma pojawić się także na wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie, która upamiętni zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii.

4. Pierwszy dzień szkoły

W poniedziałek rozpoczyna się rok szkolny 2025/2026. Z danych szacunkowych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w szkołach dla dzieci i młodzieży będzie uczyć się 4,9 mln uczniów. W klasach pierwszych szkół podstawowych prognozowane jest niespełna 400 tys. uczniów, to o ponad 30 tys. mniej niż w roku szkolnym 2024/2025.

Od 1 września wchodzą do szkół nowe przedmioty: edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska oraz zmiany na WF. Edukacja zdrowotna zastępuje wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku będzie nieobowiązkowa.

5. 86 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa

Mija 86 lat od agresji III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczypospolitą i rozpoczęcia II wojny światowej. O rocznicy przypomniały syreny alarmowe, które o godzinie 4.45 zawyły na Westerplatte. Dokładnie o tej godzinie 1 września 1939 r. z niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" padły pierwsze strzały w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.

17 września 1939 r. do ataku na Polskę ruszyła także Armia Czerwona.

