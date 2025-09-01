Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Podzielone obchody, spotkanie na granicy, pierwszy dzień szkoły

45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Kolejne obchody rocznicy Sierpnia '80 w cieniu podziałów
Źródło: Martyna Olkowicz/Fakty po Południu TVN24
W Gdańsku odbyły się podzielone obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych. Władimir Putin pojawił się z wizytą w Chinach. Donald Tusk spotkał się na granicy z Białorusią z Ursulą von der Leyen. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 1 września.

1. Podzielone uroczystości 45-lecia Porozumień Sierpniowych

45 lat temu rozpoczął się początek polskiej drogi do wolności. Zamiast wspólnego świętowania, odbyły się dwie odrębne uroczystości obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Otwarte dla wszystkich zorganizowało miasto Gdańsk wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności - obecni na niej byli przedstawiciele rządu.

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się z kolei na obchodach zorganizowanych przez obecną "Solidarność". Dziennikarze TVN24 nie zostali wpuszczeni na tę uroczystość

Podziały na obchodach. "10 lat temu byliśmy tutaj razem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podziały na obchodach. "10 lat temu byliśmy tutaj razem"

Martyna Olkowicz

2. Potężny zastrzyk finansowy na obronność? Tusk i szefowa KE na granicy

Państwa członkowskie posiadające bezpośrednią granicę z Rosją i Białorusią otrzymają dodatkowe środki - ogłosiła w niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem na granicy polsko-białoruskiej. Polska może otrzymać nawet czterdzieści pięć miliardów euro na wzmocnienie swojej obronności.

- Te granice to jest nasza wspólna odpowiedzialność - podkreśliła, dodając, że w projekcie budżetu UE zaprononowano dziesięciokrotny wzrost na mobilność wojskową i ponad pięciokrotny wzrost wśród inwestycji zbrojeniowych. - Putin się nie zmienił i się nie zmieni, jest drapieżnikiem. Przez ostatnie 25 lat rozpoczął cztery różne wojny. To była Czeczenia, Gruzja, Krym i pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Widzimy, że da się go okiełznać wyłącznie poprzez silne odstraszenia - oświadczyła Ursula von der Leyen.

"Dosyć ustępstw" wobec Putina. Tusk i von der Leyen na granicy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dosyć ustępstw" wobec Putina. Tusk i von der Leyen na granicy

3. Władimir Putin z wizytą w Chinach

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył w niedzielę do Tianjin, miasta na północy Chin, aby wziąć udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. 

Gospodarzem szczytu jest przywódca Chin Xi Jinping. W wydarzeniu bierze udział ponad 20 światowych przywódców. Putin spędzi w Chinach cztery dni. Ma pojawić się także na wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie, która upamiętni zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii.

Czerwony dywan dla Putina. Tak rozpoczął "bezprecedensową" wizytę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czerwony dywan dla Putina. Tak rozpoczął "bezprecedensową" wizytę

Świat

4. Pierwszy dzień szkoły

W poniedziałek rozpoczyna się rok szkolny 2025/2026. Z danych szacunkowych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w szkołach dla dzieci i młodzieży będzie uczyć się 4,9 mln uczniów. W klasach pierwszych szkół podstawowych prognozowane jest niespełna 400 tys. uczniów, to o ponad 30 tys. mniej niż w roku szkolnym 2024/2025.

Od 1 września wchodzą do szkół nowe przedmioty: edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska oraz zmiany na WF. Edukacja zdrowotna zastępuje wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku będzie nieobowiązkowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ostatnie chwile na przygotowanie wyprawki. Tak zmieniły się szkolne wydatki

Ostatnie chwile na przygotowanie wyprawki. Tak zmieniły się szkolne wydatki

BIZNES
Złość, rozdrażnienie i smutek. To mogą być objawy lęku przed szkołą

Złość, rozdrażnienie i smutek. To mogą być objawy lęku przed szkołą

Anna Bielecka

5. 86 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa

Mija 86 lat od agresji III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczypospolitą i rozpoczęcia II wojny światowej. O rocznicy przypomniały syreny alarmowe, które o godzinie 4.45 zawyły na Westerplatte. Dokładnie o tej godzinie 1 września 1939 r. z niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" padły pierwsze strzały w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.

17 września 1939 r. do ataku na Polskę ruszyła także Armia Czerwona.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiDonald TuskUrsula von der LeyenWładimir PutinUnia EuropejskaBiałoruśChinyXi JinpingII wojna światowaWesterplatteNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Rudy Giuliani
Rudy Giuliani w szpitalu. Miał poważny wypadek
Świat
imageTitle
Głośne rozstanie po ośmiu tłustych latach. Miedwiediew bez trenera
EUROSPORT
Mgła, wrzesień, zamglenie
Gęste mgły ograniczą widzialność. Są ostrzeżenia
METEO
kebab shutterstock_2189089411
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba
WARSZAWA
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kościół Naturalny i handel dekretami misjonarskimi. Sprawę bada ABW i prokuratura
Sebastian Klauziński
imageTitle
Wiadomo, o której zagra Iga Świątek
EUROSPORT
Donald Tusk
Premier: musimy rozumieć, kto jest wrogiem i skąd płynie zagrożenie
Polska
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Blisko 280 tysięcy uczniów wraca dziś do stołecznych szkół
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent: Ta prawda musi wybrzmieć. Domagam się reparacji
Polska
Rząd Bayrou przetrwał dwa wnioski o wotum nieufności
"Stawką los kraju". Za tydzień zagłosują
Świat
Na pokładzie jest około 500 osób z różnych krajów, w tym szwedzka aktywistka Greta Thunberg
Z Barcelony do Strefy Gazy. Płyną, by przełamać blokadę
Świat
Krajowa Rada Sądownictwa
Co dalej z neo-KRS? Są "dwa scenariusze"
Polska
Westerplatte
O 4.45 zawyły syreny. Obchody na Westerplatte
Trójmiasto
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Lokalne władze: setki ofiar
METEO
Pogodny czwartek
Pierwszy dzień września będzie ciepły
METEO
Andrij Parubij
Szokujące zabójstwo we Lwowie. Zełenski: zatrzymano podejrzanego
Świat
imageTitle
Cudowna końcówka Polaków. Mają trzecie zwycięstwo na EuroBaskecie
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło argumentów. Polscy siatkarze ograni w Krakowie
EUROSPORT
imageTitle
Polacy pokonali Islandię w trzecim meczu w Spodku
EUROSPORT
imageTitle
Faworyt Vuelty pokazał moc. Aktywny dzień Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Levante - Barcelona
Barcelona straciła punkty, a i tak jej bohaterem był bramkarz
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Realna obawa" w Pałacu Prezydenckim. "Żeby za dużo się nie wydarzyło"
Polska
Młodzi inżynierowie testowali w Krakowie marsjańskie łaziki
Marsjańskie łaziki na torze w Krakowie
Hubert Kijek
Morskie dno
Szczelina na dnie Atlantyku. Wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi
METEO
Karol Nawrocki
Ujawnienie pisma z MSZ. Prezydent "dyskredytuje sam siebie"
Polska
Francuscy żołnierze
"Dość precyzyjny" plan Europy. "Bardzo wątpliwy scenariusz"
Świat
Nowe prawo ma zwiększyć ochronę danych osobowych i wizerunków dzieci w szkołach
"Idealna pożywka dla przestępców". Co musi się zmienić?
Fakty
Akcja policji w Kłobucku
Stał w oknie z bronią. Policjanci otoczyli dom
Katowice
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
Nastolatkowie w Rudzie Śląskiej zatrzymani za pobicie 17-latka
Nastolatkowie zrobili coś "rodem ze świata mafii"
Grzegorz Jarecki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica