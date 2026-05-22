TO WARTO WIEDZIEĆ

Decyzja Trumpa, Żalek zatrzymany, izraelski minister z zakazem wjazdu

|
Donald Trump obserwuje pokaz żołnierzy sił specjalnych w bazie wojskowej Fort Bragg w Karolinie Północnej (10 czerwca 2025 r.)
Trump: Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Anna Moneymaker/Getty Images)
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że USA wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy. Agenci CBA zatrzymali byłego posła i byłego wiceministra w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ogłosił, że izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir przez pięć lat nie wjedzie do Polski. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 22 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Trump wysyła dodatkowych żołnierzy do Polski

Prezydent USA Donald Trump ogłosił na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy. Jak wyjaśnił, podjął decyzję "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł" i relacjami z nim.

"Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!" - skomentował Nawrocki.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił: "Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność".

Donald Trump obserwuje pokaz żołnierzy sił specjalnych w bazie wojskowej Fort Bragg w Karolinie Północnej (10 czerwca 2025 r.)
Źródło zdjęcia: Anna Moneymaker/Getty Images)

2. Żalek zatrzymany przez CBA

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego posła i byłego wiceministra w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka.

Jak ustalili dziennikarze tvn24.pl, został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które prowadzi Prokuratura Europejska.

Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński

3. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski

Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir przez pięć lat nie wjedzie do Polski - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud, w której skład wchodzili również polscy obywatele. O taki zakaz zawnioskował wcześniej szef MSZ Radosław Sikorski.

4. Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA

Prezes serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w USA - przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji. Był on poszukiwany między innymi czerwoną notą Interpolu za oszustwo i pranie pieniędzy.

Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński dotarł do informacji, co poszukiwany szef Cinkciarz.pl robił w Stanach Zjednoczonych i gdzie został zatrzymany.

BIZNES

5. Knebel dla astronauty

Polska Agencja Kosmiczna domaga się od rządu zablokowania publicznej aktywności polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego - wynika z oficjalnego pisma szefowej POLSA.

Doktor Marta Wachowicz oczekuje "doprowadzenia do zaprzestania" komentowania działań instytucji, "projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa".

Źródło: PAP, TVN24
Donald Trump, Jacek Żalek, CBA, Izrael, cinkciarz.pl, Sławosz Uznański-Wiśniewski, Najważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
