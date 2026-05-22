TO WARTO WIEDZIEĆ Decyzja Trumpa, Żalek zatrzymany, izraelski minister z zakazem wjazdu

1. Trump wysyła dodatkowych żołnierzy do Polski

Prezydent USA Donald Trump ogłosił na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy. Jak wyjaśnił, podjął decyzję "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł" i relacjami z nim.

"Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!" - skomentował Nawrocki.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił: "Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność".

2. Żalek zatrzymany przez CBA

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego posła i byłego wiceministra w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka.

Jak ustalili dziennikarze tvn24.pl, został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które prowadzi Prokuratura Europejska.

3. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski

Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir przez pięć lat nie wjedzie do Polski - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud, w której skład wchodzili również polscy obywatele. O taki zakaz zawnioskował wcześniej szef MSZ Radosław Sikorski.

4. Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA

Prezes serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w USA - przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji. Był on poszukiwany między innymi czerwoną notą Interpolu za oszustwo i pranie pieniędzy.

Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński dotarł do informacji, co poszukiwany szef Cinkciarz.pl robił w Stanach Zjednoczonych i gdzie został zatrzymany.

5. Knebel dla astronauty

Polska Agencja Kosmiczna domaga się od rządu zablokowania publicznej aktywności polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego - wynika z oficjalnego pisma szefowej POLSA.

Doktor Marta Wachowicz oczekuje "doprowadzenia do zaprzestania" komentowania działań instytucji, "projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa".