Pomysł Nawrockiego na SAFE, Trump grozi Hiszpanii, ewakuacja Polaków

Nawrocki: Znalezienie korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy dla programu SAFE było tematem spotkania z prezesem NBP Adamem Glapińskim Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nawrocki i Glapiński proponują "Polski SAFE zero procent"

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezesem NBP Adamem Glapińskim, by omówić pomysł "polskiego SAFE zero procent". Zdaniem głowy państwa rozwiązanie to zagwarantuje 185 miliardów złotych na bezpieczeństwo Polski bez konieczności zaciągania kredytów i płacenia odsetek.

Adam Glapiński i Karol Nawrocki Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

2. Trump grozi Hiszpanii

Donald Trump zagroził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. Choć prezydent USA przekonuje, że może wprowadzić embargo "nawet dzisiaj", eksperci wskazują na prawne i polityczne przeszkody dla takich działań.

- W praktyce oznaczałoby to konflikt handlowy z całą Unią Europejską - ocenił w rozmowie z TVN24+ Paul Balawajder, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

3. Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Rząd zdecydował, że Siły Powietrzne RP pomogą w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

W piątek dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję - przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

4. Hegseth o operacji w Iranie

My dopiero zaczęliśmy ich ścigać, demontować, niszczyć i pokonywać ich potencjał - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth, mówiąc o operacji wojskowej w Iranie.

Zapowiedział między innymi przejęcie w nadchodzących dniach kontroli nad przestrzenią powietrzną kraju i komentował przechwycenie irańskiej rakiety kierującej się ku tureckiej przestrzeni powietrznej:

5. Sikorski krytykuje ryzyko "rozszerzenia wojny na NATO"

Obrona powietrzna NATO zestrzeliła rakietę balistyczną zmierzającą w kierunku Turcji, państwa członkowskiego Sojuszu. - Iran rozszerza tę wojnę na kraje, które go nie zaatakowały - zauważył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski po nieformalnym spotkaniu przedstawicieli Rady Państw Morza Bałtyckiego. - Jest takie powiedzenie: jest to gorsze niż zbrodnia, to błąd - skomentował.

Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan rozmawiał telefonicznie na temat incydentu ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim. Wezwał między innymi do unikania wszelkich działań, które mogłyby pogłębić trwający kryzys.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek /lulu