Pomysł Nawrockiego na SAFE, Trump grozi Hiszpanii, ewakuacja Polaków

1. Nawrocki i Glapiński proponują "Polski SAFE zero procent"
Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezesem NBP Adamem Glapińskim, by omówić pomysł "polskiego SAFE zero procent". Zdaniem głowy państwa rozwiązanie to zagwarantuje 185 miliardów złotych na bezpieczeństwo Polski bez konieczności zaciągania kredytów i płacenia odsetek.
2. Trump grozi Hiszpanii
Donald Trump zagroził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. Choć prezydent USA przekonuje, że może wprowadzić embargo "nawet dzisiaj", eksperci wskazują na prawne i polityczne przeszkody dla takich działań.
- W praktyce oznaczałoby to konflikt handlowy z całą Unią Europejską - ocenił w rozmowie z TVN24+ Paul Balawajder, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3. Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu
Rząd zdecydował, że Siły Powietrzne RP pomogą w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.
W piątek dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję - przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4. Hegseth o operacji w Iranie
My dopiero zaczęliśmy ich ścigać, demontować, niszczyć i pokonywać ich potencjał - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth, mówiąc o operacji wojskowej w Iranie.
Zapowiedział między innymi przejęcie w nadchodzących dniach kontroli nad przestrzenią powietrzną kraju i komentował przechwycenie irańskiej rakiety kierującej się ku tureckiej przestrzeni powietrznej:
5. Sikorski krytykuje ryzyko "rozszerzenia wojny na NATO"
Obrona powietrzna NATO zestrzeliła rakietę balistyczną zmierzającą w kierunku Turcji, państwa członkowskiego Sojuszu. - Iran rozszerza tę wojnę na kraje, które go nie zaatakowały - zauważył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski po nieformalnym spotkaniu przedstawicieli Rady Państw Morza Bałtyckiego. - Jest takie powiedzenie: jest to gorsze niż zbrodnia, to błąd - skomentował.
Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan rozmawiał telefonicznie na temat incydentu ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim. Wezwał między innymi do unikania wszelkich działań, które mogłyby pogłębić trwający kryzys.
Opracował Adam Styczek /lulu
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA