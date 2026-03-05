Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pomysł Nawrockiego na SAFE, Trump grozi Hiszpanii, ewakuacja Polaków

Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Nawrocki: Znalezienie korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy dla programu SAFE było tematem spotkania z prezesem NBP Adamem Glapińskim
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki z prezesem NBP Adamem Glapińskim proponują "polski SAFE zero procent". Donald Trump zagroził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. Rząd zdecydował, że Siły Powietrzne RP pomogą w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 5 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Nawrocki i Glapiński proponują "Polski SAFE zero procent"

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezesem NBP Adamem Glapińskim, by omówić pomysł "polskiego SAFE zero procent". Zdaniem głowy państwa rozwiązanie to zagwarantuje 185 miliardów złotych na bezpieczeństwo Polski bez konieczności zaciągania kredytów i płacenia odsetek.

Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Źródło: Paweł Supernak/PAP/EPA

2. Trump grozi Hiszpanii

Donald Trump zagroził zerwaniem relacji handlowych z Hiszpanią. Choć prezydent USA przekonuje, że może wprowadzić embargo "nawet dzisiaj", eksperci wskazują na prawne i polityczne przeszkody dla takich działań.

- W praktyce oznaczałoby to konflikt handlowy z całą Unią Europejską - ocenił w rozmowie z TVN24+ Paul Balawajder, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

3. Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Rząd zdecydował, że Siły Powietrzne RP pomogą w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

W piątek dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję - przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tusk: wniosek trafił do prezydenta. Nawrocki: poprę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: wniosek trafił do prezydenta. Nawrocki: poprę

4. Hegseth o operacji w Iranie

My dopiero zaczęliśmy ich ścigać, demontować, niszczyć i pokonywać ich potencjał - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth, mówiąc o operacji wojskowej w Iranie.

Zapowiedział między innymi przejęcie w nadchodzących dniach kontroli nad przestrzenią powietrzną kraju i komentował przechwycenie irańskiej rakiety kierującej się ku tureckiej przestrzeni powietrznej:

Hegseth pytany o Turcję i artykuł 5. "Nie wydaje się"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hegseth pytany o Turcję i artykuł 5. "Nie wydaje się"

Świat

5. Sikorski krytykuje ryzyko "rozszerzenia wojny na NATO"

Obrona powietrzna NATO zestrzeliła rakietę balistyczną zmierzającą w kierunku Turcji, państwa członkowskiego Sojuszu. - Iran rozszerza tę wojnę na kraje, które go nie zaatakowały - zauważył szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski po nieformalnym spotkaniu przedstawicieli Rady Państw Morza Bałtyckiego. - Jest takie powiedzenie: jest to gorsze niż zbrodnia, to błąd - skomentował.

Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan rozmawiał telefonicznie na temat incydentu ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim. Wezwał między innymi do unikania wszelkich działań, które mogłyby pogłębić trwający kryzys.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEKarol NawrockiPrezes NBP Adam GlapińskiDonald TrumpHiszpaniaPete HegsethIranRadosław SikorskiNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Henryk Stolarek w momencie śmierci miał 38 lat
Konał w radiowozie zepchniętym do stawu. Wyrok w "honorowej sprawie policji"
Bartosz Żurawicz
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
METEO
imageTitle
To być może był kluczowy wieczór dla losów tytułu w Anglii
EUROSPORT
Radosław Sikorski
"To gorsze niż zbrodnia, to błąd". Sikorski o "rozszerzaniu wojny na NATO"
pap_20240222_0SL
Oddalona kasacja. Polaszczyk skazany na osiem lat więzienia
Polska
imageTitle
Nie pomógł karny i czerwona kartka. Lech bez półfinału Pucharu Polski
EUROSPORT
imageTitle
Koncert Industrii. Kapitalna seria trwa
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Pełnomocniczka rządu w "Kropce nad i": mogę wysłać listę do Pałacu Prezydenckiego
Polska
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
WARSZAWA
Pentagon poinformował o zidentyfikowaniu dwóch pozostałych żołnierzy USA, którzy zginęli w ataku dronów w Kuwejcie
Pentagon zidentyfikował dwóch pozostałych żołnierzy USA poległych w Kuwejcie
RELACJA
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
WARSZAWA
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
METEO
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
WARSZAWA
Mgła
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu. Cały kraj pogrążony w ciemności
BIZNES
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
SAFE czy "SAFE 0 procent"? "Panie prezydencie, proszę..."
Polska
pap_20251101_1D6 (1)
Sprzedaż alkoholu tylko po jednej stronie ulicy
Polska
imageTitle
Trzecioligowiec w półfinale Pucharu Polski
EUROSPORT
Marek Magierowski
Jak długa będzie wojna z Iranem? Magierowski: zaryzykuję
imageTitle
Igrzyska w Polsce? "Czas na działanie ponad podziałami"
EUROSPORT
imageTitle
Zagrzeb zdobyty. Orlen Wisła potwierdziła formę
EUROSPORT
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
BIZNES
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
imageTitle
Kamila Sellier po operacji
EUROSPORT
imageTitle
Mundial dla bogaczy. Ceny biletów szokują i wciąż rosną
EUROSPORT
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
METEO
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
WARSZAWA
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
WARSZAWA
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica