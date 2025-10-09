Trump: próbujemy uwolnić zakładników pozostających w niewoli Hamasu Źródło: Reuters

1. Porozumienie Hamasu z Izraelem

Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego mającego zakończyć wojnę w Strefie Gazy - ogłosił prezydent USA Donald Trump. Pierwsza faza porozumienia zakłada zawieszenie walk, uwolnienie żydowskich zakładników i częściowe wycofanie się izraelskich wojsk.

2. Prezydent "nie potwierdza wygaśnięcia kadencji" w KRRiT

Senat odrzucił 25 września sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2024 roku. Sprawozdanie KRRiT w czerwcu odrzucił także Sejm.

"Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu oraz Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - napisał w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki.

3. Polacy z flotylli humanitarnej wrócili do kraju

Zatrzymani przez Izrael obywatele Polski przylecieli do kraju. Brali oni udział we flotylli, która zmierzała do Strefy Gazy z pomocą humanitarną i miała przełamać izraelską blokadę morską.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski na briefingu prasowym domagał się od szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego zmiany postawy wobec Izraela.

4. Atak na uczestników festiwalu

W środkowej Birmie (Mjanmie) na grupę około setki osób, uczestników festiwalu zorganizowanego z okazji narodowego święta, zrzucono dwie bomby z przelatującej nad zgromadzonymi motoparalotni.

W wyniku ataku co najmniej 24 osoby nie żyją, a niemal 50 zostało rannych - poinformował rzecznik rządu na uchodźstwie w rozmowie z BBC.

5. Thomas Rose zatwierdzony na ambasadora USA w Polsce

Senatorowie USA głosowali nad pakietem ponad 100 nominacji na różne stanowiska, w tym na ambasadorów. Za pakietem zagłosowało 51 senatorów, przeciwko - 47.

Na liście zatwierdzonych kandydatów znalazł się Thomas Rose, który zostanie ambasadorem USA w Polsce.

