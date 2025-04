Matecki poza aresztem, senator wyrzucony z klubu, Orban pisze do Tuska

Matecki wyszedł z aresztu Źródło: TVN24

Poseł PiS Dariusz Matecki wyszedł z aresztu. Senator Piotr Woźniak został wykluczony z klubu Lewicy. W sobotę odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 26 kwietnia.

1. Trumna papieża zamknięta, dziś pogrzeb Franciszka

W piątek wieczorem odbył się obrzęd zamknięcia i opieczętowania trumny Franciszka. Wcześniej przez trzy dni trumna była wystawiona w Bazylice Świętego Piotra, by hołd papieżowi mogli oddać wierni.

Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczną się w sobotę o godzinie 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

2. Matecki wyszedł z aresztu

Dariusz Matecki wyszedł z aresztu. Wcześniej nakaz zwolnienia wydał prokurator, który przyjął poręczenie majątkowe za posła PiS w wysokości 500 tysięcy złotych.

Matecki jest podejrzany o popełnienie sześciu przestępstw, za które grozi mu 10 lat więzienia.

Dariusz Matecki wyszedł z aresztu

3. Senator wyrzucony z klubu Lewicy

Senator Piotr Woźniak został wykluczony z klubu Lewicy za złamanie dyscypliny w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - przekazał rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

4. Orban zwraca się do Tuska

Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wpis odnoszący się do Viktora Orbana i tego, że premier Węgier "mówi dziś otwarcie o wyjściu Węgier z Unii Europejskiej".

Wywołało to reakcję premiera Węgier, który zwrócił się wprost do szefa polskiego rządu. "Drogi Donaldzie, nie rób sobie zbyt wielkich nadziei. Węgry nie opuszczą Unii Europejskiej" – napisał Orban.

5. Ziobro zawiadamia prokuraturę

Zbigniew Ziobro przekazał, że składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z - jak ocenił - nielegalną próbą pozbawienia go wolności do 30 dni.

Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa wnioskowała o areszt wobec posła Prawa i Sprawiedliwości.

