TO WARTO WIEDZIEĆ

Drony nad kolejnym lotniskiem, awantura w rządzie, nieplanowane lądowanie

Duńskie służby
Incydent z dronami. Lotnisko w Kopenhadze zostało zamknięte na kilka godzin
Źródło: STEVEN KNAP/SCANPIX RITZAU
Kolejne lotnisko zamknięte z powodu dronów. Podczas posiedzenia rządu doszło do awantury. Doszło do nieplanowanego lądowania samolotu lecącego z Warszawy do Marsa Alam. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 25 września.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Kolejne lotnisko zamknięte

W związku z pojawieniem się dronów zamknięto lotnisko w Aalborgu w Danii. Służby poinformowały, że przybyły na miejsce zdarzenia i prowadzą dochodzenie.

To kolejny przypadek, w tym tygodniu, gdy służby zmuszone są do zamknięcia lotniska w związku z pojawieniem się dronów. Wcześniej podobne problemy odnotowano na lotnisku w Kopenhadze i w Oslo.

Duńskie służby
Duńskie służby
Źródło: Steven Knap/PAP/EPA

2. Awantura w rządzie

Podczas posiedzenia rządu doszło do spięcia pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a ministrą Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Awantura trwała 40 minut, skończyła się wykreśleniem nazwiska ministry ze składu konferencji, która obyła się po posiedzeniu rządu - mówiła w programie "Podcast polityczny" w TVN24+ reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki wytłumaczył, że sprawa dotyczy podatku od aut spalinowych, "czyli czegoś, co zapisano w kamieniach milowych do KPO za rządów Morawieckiego, a rząd Tuska próbuje odkręcić".

Tusk nie wytrzymał, "minister był w szoku". Kulisy ostrej awantury w rządzie

3. Agresywny pasażer i nieplanowane lądowanie

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o nieplanowanym lądowaniu samolotu linii SkyUp lecącego z Warszawy do Marsa Alam w Egipcie. Załoga podjęła decyzję o lądowaniu w tureckiej Antalyi z powodu agresywnego pasażera.

Przewoźnik potwierdził, że doszło do incydentu, a agresorem zajęła się turecka policja.

4. Przywrócono częściowo ruch graniczny z Białorusią

O północy ze środy na czwartek został częściowo przywrócony ruch graniczny z Białorusią. Samochody osobowe wracają na przejście Terespol-Brześć, a pojazdy ciężarowe na przejście Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte zostały też trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego.

Otwarto przejście graniczne z Białorusią w Terespolu
Otwarto przejście graniczne z Białorusią w Terespolu
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

5. Prezydent Nawrocki na forum RB ONZ

Polska jest celem coraz intensywniejszych cyberataków Rosji, a sztuczna inteligencja może być naszą tarczą - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat rozwoju sztucznej inteligencji (AI).

Prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia na forum RB ONZ
Prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia na forum RB ONZ
Źródło: Leszek Szymański/PAP/EPA

Prezydent opowiedział się za ustanowieniem standardów użycia AI przez Radę Bezpieczeństwa.

TVN24 HD
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Steven Knap/PAP/EPA

DaniaDonald TuskKatarzyna Pełczyńska-NałęczBiałoruśPrzejścia graniczneKarol NawrockiOrganizacja Narodów ZjednoczonychNajważniejsze informacje
