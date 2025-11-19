Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kowal w "Kropce nad i" o polityce prezydenta: po wystrzałach na wiwat efektów nie ma

Paweł Kowal
Kowal o polityce zagranicznej prezydenta Nawrockiego: po pierwszych wystrzałach na wiwat efektów nie ma
Źródło: TVN24
Jesteśmy zaatakowani armią botów na niebywałą skalę. Całe państwo musi się zebrać i potrzebujemy synergii. To jest także skierowane do kancelarii prezydenta - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal. Podkreślił też, że w przyszłości Karol Nawrocki "będzie rozliczany ze swoich zobowiązań".

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski krytykował w środę prezydenta Karola Nawrockiego m.in. za jego antyunijne wypowiedzi. - Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów oświadczam, że gdy wypowiada się pan w duchu antyunijnym, to nie reprezentuje pan stanowiska Polski, a jedynie swoje i swojej kancelarii - mówił w Sejmie w kontekście ostatnich aktów dywersyjnych w Polsce zleconych przez Rosję. Podczas wystąpienia Sikorskiego posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę plenarną.

Sikorski do Nawrockiego: w antyunijnych wypowiedziach nie reprezentuje pan stanowiska Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski do Nawrockiego: w antyunijnych wypowiedziach nie reprezentuje pan stanowiska Polski

Kowal do współpracowników prezydenta: weźcie to na poważnie

Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą przytoczył dane, z których wynika, że w obecnie w Polsce 73 osoby są podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji.

- Jesteśmy zaatakowani armią botów na niebywałą skalę. Całe państwo musi się zebrać i potrzebujemy synergii. To jest także skierowane do kancelarii prezydenta, do współpracowników prezydenta. Weźcie to na poważnie, bo możecie się potem czerwienić przez całą historię - zaznaczył.

Kowal do obozu prezydenta Nawrockiego: całe państwo musi się zebrać, potrzebujemy synergii
Źródło: TVN24

Kowal podkreślił też, że prezydent Nawrocki "nie został wybrany w miejsce rządu" i "powinien być w ścisłym kontakcie z rządem, rozumieć politykę rządu, przedstawiać ją i aktywnie reprezentować".

- Prezydent będzie rozliczany także ze swoich zobowiązań, w tym na przykład zobowiązań dotyczących relacji polsko-amerykańskich. Uważam, że po pierwszych wystrzałach na wiwat i pokazaniu relacji z prezydentem (Donaldem) Trumpem, dzisiaj tych efektów nie ma - ocenił gość TVN24.

Kowal: były obietnice, a jest pustka

Poseł KO stwierdził też, że "chciałby zobaczyć, jako szef komisji spraw zagranicznych, jakie są efekty działań pana prezydenta, jeżeli chodzi o powiększenie kontyngentu amerykańskiego w Polsce". - Były w tej sprawie obietnice. Widzimy, że jest pustka - dodał.

Donald Trump, podczas pierwszej wizyty Nawrockiego w Białym Domu w roli prezydenta we wrześniu, powiedział, że USA nie planują wycofywać stacjonujących w Polsce żołnierzy. Sugerował nawet zwiększenie amerykańskiego kontyngentu.

- Pan prezydent powinien aktywnie reprezentować politykę zagraniczną rządu. Tę politykę sformułowała (parlamentarna - red.) większość. Mamy w Polsce rząd większościowy (...). Prezydent powinien być w tym względzie znacznie aktywniejszy, niż jest, i znacznie efektywniejszy. Nie wystarczy pokrzyczeć. Będzie czas, kiedy trzeba będzie wyraźnie powiedzieć, co się prezydentowi udało - zaznaczył Paweł Kowal.

"Niektóre barany powinny się tego nauczyć"

Kowal skomentował inicjatywę Konfederacji, której posłowie wnieśli do Sejmu projekt uchwały o zmierzający do wstrzymania finansowania pomocy dla Ukrainy w związku z wykrytą w tym państwie aferą korupcyjną. - My nie pomagamy Ukrainie. Gdzieś na końcu pomagamy sobie i te niektóre barany (...) powinny się tego nauczyć, powinni się nauczyć danych - powiedział poseł KO.

Kowal o projekcie uchwały Konfederacji. "Niektóre barany powinny się tego nauczyć"
Źródło: TVN24

Posłużył się też danymi, z których wynika, że "Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, więcej wpłacają do NFZ-u niż z niego korzystają".

OGLĄDAJ: Dlaczego Rosja werbuje Ukraińców? Kowal tłumaczy
pc

Dlaczego Rosja werbuje Ukraińców? Kowal tłumaczy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiRadosław SikorskiKoalicja ObywatelskaKancelaria Prezydenta RP
Czytaj także:
Władysław Kosiniak-Kamysz i Thomas Rose
"Szczera rozmowa" z ambasadorem USA
Polska
imageTitle
Wybrano najlepszego piłkarza Afryki
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump: chętnie bym go wywalił
BIZNES
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
METEO
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
BIZNES
imageTitle
Szpital w Madrycie pęka w szwach. Najlepszy obrońca kontuzjowany
EUROSPORT
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgały godziny
WARSZAWA
TUSK
Pięć zasad Donalda Tuska na 2026 rok
Polska
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
METEO
imageTitle
Bolesna lekcja Industrii. Tym razem Aalborg nie czekał do końca
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Operacja "Horyzont" a prezydent. "Nie widzę podstaw do niewydania postanowienia"
Polska
imageTitle
Włosi wygrywają nawet bez liderów. Mają półfinał
EUROSPORT
shutterstock_1972884914
Lawina zachorowań w Czechach. Ministerstwo ostrzega przed podróżą
BIZNES
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Rosjanie użyli lasera przeciwko pilotom RAF. Na stole "opcje militarne"
Świat
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Wybuch na torach. Tak patrol zareagował na zgłoszenie
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch kobiet w mieszkaniu
Poznań
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami
BIZNES
imageTitle
Oferta za bramkarza Barcelony. Odejście jedyną szansą na mundial
EUROSPORT
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
METEO
Przemysław Czarnek
Willa plus na sprzedaż, strach przed Faragem, kobiety o bezdzietności. Już jutro w TVN24+
Polska
11 min
pc
Kiedy umierała, duszona przez męża, w domu spał 10-letni syn. Potem upozorował jej zniknięcie
Fakty+
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
WARSZAWA
imageTitle
Awans Polski w rankingu FIFA. Pierwsi rywale w barażach sporo niżej
EUROSPORT
Poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany u fryzjera
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Chcą go zawiesić, będzie postępowanie dyscyplinarne
Kraków
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
BIZNES
Transport wojskowy
Bruksela chce "wojskowego Schengen"
Świat
Dariusz Korneluk
Prokurator krajowy w TVN24: jest wniosek o areszt dla dywersantów
Polska
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
BIZNES
Chiny. Mężczyzna poddał żonę zabiegowi krioniki w 2017 roku
Zamroził zmarłą żonę, ma już nową miłość. "To skomplikowane"
Ciekawostki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica