"Marian Banaś ujawnia czarne interesy PiS-u. Dlatego znalazł się na czarnej liście"

Wszyscy przyzwoici ludzie powinni kibicować Marianowi Banasiowi, by nie zabrakło mu odwagi w ujawnianiu nieprawidłowości i patologii państwa PiS - stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Cezary Tomczyk (KO) uznał, że "przy konflikcie prezesa NIK i premiera Morawieckiego możemy dowiedzieć się prawdy, jeśli chodzi o różne pisowskie afery". Według Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy "władze PiS-u boją się, że ujawnienie prawdy o wyborach prezydenckich to dopiero początek".

Później tego samego dnia Banaś wydał oświadczenie, w którym ocenił, że "działania operacyjne CBA" wobec jego syna "nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim jest opublikowanie wczoraj przez media fragmentów wyników kontroli". Porównał też dzisiejsze rządy do "czasów bolszewickich", "stanu wojennego" i "państwa policyjnego". Zapowiedział publikację pełnego raportu na 18 maja.

Tomczyk: przy konflikcie prezesa NIK i premiera Morawieckiego możemy dowiedzieć się prawdy, jeśli chodzi o różne pisowskie afery

Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk mówił, że "mimo, że obie strony miałyby wiele do wyjaśnienia organom ścigania to paradoksalnie przy konflikcie prezesa NIK i premiera Morawieckiego możemy dowiedzieć się prawdy, jeśli chodzi o różne PiS-owskie afery". Jak podkreślał, "tak jest w przypadku chociażby wyborów kopertowych".

Przyznał, że ma "ogromne zastrzeżenia do prezesa Banasia i nic się w tej sprawie nie zmieniło". - Ale jego konflikt z premierem Morawieckim powoduje, że na światło dzienne wychodzą różnego rodzaju materiały, które dotyczą organizacji wyborów kopertowych - zauważył.

Zgorzelski: wszyscy przyzwoici ludzie powinni kibicować Marianowi Banasiowi

Według wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (PSL) "Najwyższa Izba Kontroli to ostatnie niezależne ciało w polskim systemie prawnym". - Zatem wszyscy przyzwoici ludzie powinni kibicować Marianowi Banasiowi, by nie zabrakło mu odwagi w ujawnianiu nieprawidłowości i patologii państwa PiS - stwierdził.

- Trzeba wspierać Mariana Banasia i Najwyższą Izbę Kontroli po to, by te nieprawidłowości zostały wyjaśnione - dodał.

Gawkowski: władze PiS-u boją się, że ujawnienie prawdy o wyborach prezydenckich to dopiero początek

- Marian Banaś ujawnia czarne interesy PiS-u i dlatego znalazł się na czarnej liście ludzi PiS-u - stwierdził Krzysztof Gawkowski (Lewica). Jak mówił, "władze PiS-u podjęły decyzję, by za pomocą służb specjalnych za wszelką cenę skompromitować Banasia i odsunąć go od kierowania Najwyższą Izbą Kontroli, bo boją się, że ujawnienie prawdy o wyborach prezydenckich to dopiero początek".