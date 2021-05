Lekarze alarmują, minister odpowiada. "Nie będę zaprzeczał, że jest pewnego rodzaju deficyt"

Chodziliśmy mniej do lekarzy, wykonywaliśmy mniej kompleksowych badań i stąd jest ryzyko, że będzie większa liczba nowotworów, które są wykrywane na bardziej zaawansowanym stadium rozwoju - powiedział w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył jednak, że podtrzymuje twierdzenie, że onkologia, była, jest i będzie zieloną wyspą. Odniósł się do prognoz lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, że w tym roku będzie o 40 procent więcej zdiagnozowanych nowotworów niż w 2020 roku.

- Dodał, że nie są to tylko przyczyny związane z ograniczeniem dostępności w różnych dziedzinach, nie mówię tutaj o onkologii, dostępu do lekarzy. To są pewne ograniczenia wynikające też z tego, że nie korzystaliśmy w takim stopniu jak wcześniej z profilaktyki, z możliwości badania się, odwiedzania lekarzy – mówił minister.

- Druga inicjatywa, którą podjęliśmy, to było przede wszystkim wzmacnianie i poszerzanie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, która właśnie pozwalała lepiej zarządzać pacjentami w tej sytuacji, bo jeżeli pojawiały się kolejki w poszczególnych ośrodkach, to, o ile te ośrodki znajdowały się w sieci, to mogły kierować ruchem, przekierowując tych pacjentów do innych ośrodków, które mogły podejmować leczenie, które mogły podejmować diagnostykę – dodał.