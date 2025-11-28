Czy szwedzkie okręty podwodne to dobry wybór? Równie wiele zalet i wad

Rząd wybrał ofertę Szwecji na budowę okrętów podwodnych

Program Orka to obecnie jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych polskiej Marynarki Wojennej. Dzięki temu w miejsce jednego okrętu podwodnego - trapionego ciągłymi awariami 40-letniego ORP Orzeł, jednego z najstarszych wciąż pływających okrętów podwodnych tej klasy - Polska będzie miała trzy nowoczesne okręty podwodne i zupełnie nowe możliwości na Bałtyku.

Jak w środę poinformował wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szwecja przedstawiła Polsce najlepszą ofertę i to szwedzka firma Saab-Kockums, wspierana przez tamtejszy rząd, zajmie się budową trzech okrętów podwodnych typu A26 Blekinge dla polskich sił morskich. Szef MON ocenił, że są to okręty najlepiej dostosowane do działań na Morzu Bałtyckim.

Jak jednak wybór szwedzkich okrętów podwodnych oceniają eksperci? Bardzo niejednoznacznie.