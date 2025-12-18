Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rozebrany Okrągły Stół "jak znalazł dla PiS-u", bo tam "mordobicie trwa w najlepsze"

Donald Tusk
Tusk o demontażu Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim: byłby jak znalazł teraz dla PiS-u
Źródło: TVN24
Donald Tusk powiedział, że demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim, co ogłosił Karol Nawrocki, to "ironia historii", bo to on w 1989 roku sprzeciwiał się porozumieniu Solidarności z komunistami, a Jarosław i Lech Kaczyńscy je współtworzyli. W ocenie premiera "taki Okrągły Stół byłby jak znalazł teraz dla PiS-u".

Premier w czwartek na briefingu prasowym w Brukseli zapytał reporterów, czy to prawda, że "ktoś zdemontował Okrągły Stół" w Pałacu Prezydenckim. Po usłyszeniu potwierdzenia uznał, że "to jest ironia historii".

- Jako ówczesny działacz Solidarności byłem przeciwny Okrągłemu Stołowi, bo byłem młody, radykalny i chciałem szybciej zakończyć ten etap pośredni między komunizmem a wolną Polską, a bracia Kaczyńscy byli współautorami Okrągłego Stołu - dodał.

- Nie chcę być zbyt złośliwy, ale wydaje mi się, że taki Okrągły Stół byłby jak znalazł teraz dla PiS-u, bo tam słyszałem z kolei, że to polityczne mordobicie trwa w najlepsze, więc być może powinni na nowo ten stół zmontować, usiąść i starać się dogadać - zasugerował szef rządu. Jego zdaniem "ten spektakl zaczyna być całkiem interesujący".

Kierwiński: jakież to wymowne

"Nawrocki wyrzucił 'okrągły stół' z Pałacu Prezydenckiego. Kłuł w oczy symbol pokojowego, bezkrwawego i wzorcowego dla całego świata przejścia od dyktatury do demokracji. Jakież to wymowne..." - skomentował z kolei w serwisie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Siemoniak: prezydent pokazał, że bliżej mu do spiskowych teorii

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak napisał, że "walka o skrajny elektorat Brauna wyraźnie się zaostrza".

"Dziś prezydent usuwając okrągły stół z Pałacu Prezydenckiego pokazał, że bliżej mu do spiskowych teorii a zupełnie daleko do szacunku wobec polskiej historii. Trudnej i niejednoznacznej. A w niej Okrągły Stół był kamieniem milowym bezkrwawej polskiej drogi do niepodległości i demokracji. Do obrad i porozumień siadła Solidarność z Lechem Wałęsą na czele, którzy cieszyli się powszechnym poparciem społecznym. Nie zdemontuje się historii!" - ocenił.

"Jedni walczyli z komuną, innym został okrągły stół" - napisał wicepremier, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

Borusewicz: cieszę się, że Nawrocki nie kazał porąbać i spalić Okrągłego Stołu

Reporter TVN24 Radomir Wit zapytał w Sejmie Bogdana Borusewicza, opozycjonistę w czasach PRL, jednego z inicjatorów strajku w gdańskiej stoczni w sierpniu 1980 roku o decyzję prezydenta. Obecny senator Koalicji Obywatelskiej powiedział, że jest nią "zaskoczony".

- Ale cieszę się, że prezydent Nawrocki nie kazał porąbać tego Okrągłego Stołu i spalić. Znając jego poglądy, miałbym takie obawy. - uzupełnił.

Senator stwierdził, że "jest grupa ludzi, która nie zdążyła - ze względu na swój rok urodzenia - załapać się na walkę z komunizmem" i teraz z nim "walczą". - Okrągły Stół to nie komunizm. To jest symbol wyjścia z komunizmu - podkreślił. 

Borusewicz: cieszę się, że prezydent Nawrocki nie kazał porąbać i spalić Okrągłego Stołu
Źródło: TvN24

Wielichowska: Nawrocki pokazał wszystkim jakim jest prezydentem

Decyzję prezydenta skomentowała też wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. "Pan Nawrocki pokazał wszystkim jakim jest prezydentem. Usunięcie okrągłego stołu z siedziby prezydenta, to gest symboliczny dla wszystkich, którzy wierzą w spiskowe teorie dziejów. Elektorat Pana Nawrockiego" - oceniła.

"Jeszcze sekunda i Nawrocki stwierdzi, że to on zakończył komunizm w Polsce. Nawrockiego historia zapamięta nie jako tego co zdemontował okrągły stół w Pałacu Prezydenckim, ale jako tego który próbował zdemontować Polskę" - skomentował europoseł KO Dariusz Joński.

Demontaż Okrągłego Stołu

Wcześniej tego samego dnia prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że Okrągły Stół zostanie przeniesiony do Muzeum Historii Polski. Demontaż symbolu transformacji ustrojowej w Polsce już się rozpoczął. Prezydent nawiązał też do słynnej wypowiedzi Joanny Szczepkowskiej z 1989 roku i ocenił, że "dziś skończył się w Polsce postkomunizm".

Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego

6 lutego 1989 roku oficjalnie ruszyły negocjacje komunistycznych władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji i strony kościelnej. Zakończyły się po niemal dwóch miesiącach. Po nich zorganizowano częściowo wolne wybory do parlamentu zapoczątkowane 4 czerwca 1989 roku, w których Solidarność zdobyła maksymalną możliwą liczbę miejsc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskKarol NawrockiHistoriaPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Głazy w Bolonii
Wyjątkowa świąteczna atrakcja na renesansowym placu
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek w miejscowości Zołcza-Ugory
Kierowca wypadł z kabiny, przygniótł go bus
Kielce
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu
Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"
Kielce
Posłanka Kurowska: "Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla". To nieprawda
"Słodka tajemnica" posłanki PiS. Co z mailami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości?
Polska
imageTitle
Znakomity początek nie pomógł. Scottish Open już bez mistrza świata
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Zwrot w sprawie delegacji na rozmowy z Zełenskim? "Do MSZ wpłynęło zaproszenie"
Polska
Abp Adrian Galbas
Opłatek w Sejmie. Arcybiskup z prośbą
Polska
pap_20181219_0G8
Sprawa testamentu. Nieoficjalnie: prokuratura zwróci się o uchylenie immunitetu Piebiaka
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ
Gabriela Sieczkowska
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
BIZNES
Sudańscy uchodźcy czekają na swoją kolej, by napić się wody (13.02.2025 roku)
Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia
Świat
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamiast leków na odchudzanie dostawali jabłko albo pudełko zapałek
Trójmiasto
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
WARSZAWA
Marek Suski
Marek Suski, słysząc "debil", sam "poczułby się dotknięty". Ale nie przeprosi
Polska
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
BIZNES
pap_20140124_0VD (1)
Miliardy zasiliły kasę NFZ. Teraz popłyną do szpitali
Zdrowie
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
METEO
Waldemar Żurek
Sprzątanie po PiS i "paraliż" w Funduszu Sprawiedliwości. Część organizacji pomocowych pod ścianą
Polska
Trybunał Konstytucyjny
Po wyroku TSUE "stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej"
Polska
Ostatecznie przyznali się, że aż trzy ryby zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję
Pokazali ryby, w sieci zawrzało. Okazało się, że stworzyła je sztuczna inteligencja
Poznań
Do zatrzymań doszło w Krakowie i powiatach krakowskim oraz limanowskim
Gang narkotykowy rozbity. W akcji brali udział kontrterroryści
Kraków
Donald Trump
Kto po Trumpie będzie prezydentem USA? Znaczący sondaż
Świat
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i nowy rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Matilda and Rabbi Eli Schlanger 16
Nic nie zapowiadało tragedii. Rodzina najmłodszej ofiary pokazała nagranie
Świat
Rob i Michele Reinerowie
Znane są wyniki sekcji zwłok filmowca i jego żony
Kultura i styl
Kuczmierowski
Ostatnia rozprawa w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS. Wiemy, kiedy decyzja sądu
Polska
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
BIZNES
Oszustwo internetowe
Seniorka straciła blisko milion złotych. Zaufała "ekspertce"
Kujawsko-Pomorskie
Okoliczności zdarzenia w komisariacie wyjaśnia wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Zabił partnerkę, wyrwał policjantowi broń i wystrzelił. Decyzja prokuratury
Kraków
Donald Tusk
Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica