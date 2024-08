Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie z kampanii wyborczej komitetu PiS . Wiąże się to ze stratami pieniężnymi z dotacji i subwencji. Ta decyzja nie jest ostateczna. Partia może się odwołać do Sądu Najwyższego.

"Mówię PiS-owcom: sami sobie zgotowaliście ten los"

- Niech pani sobie wyobrazi, co by było, gdyby dzisiaj komisja była w składzie sędziowskim. Trzech sędziów z Trybunału (Konstytucyjnego) Julii Przyłębskiej, trzech sędziów z Sądu Najwyższego pierwszej prezes ( Małgorzaty Manowskiej ) i jeszcze trzech sędziów z NSA. Pani sobie wyobraża tego rodzaju decyzję, którą dzisiaj podjęliśmy, jakbyśmy mieli ten skład sędziowski? - pytał Kalisz, zwracając się do prowadzącej program Moniki Olejnik.

Pytany o to, jak przebiegły dyskusje w Komisji, przekazał, że "obrady były merytoryczne". - Jest tam dziewięciu prawników, wszyscy są już bardzo dojrzałymi prawnikami, o dużym doświadczeniu i były bardzo merytoryczne debaty - dodał. Dopytywany, czy miały one burzliwy charakter, przekazał, że "była dyskusja prawnicza, jak na wszelkiego rodzaju debatach prawniczych".

Minister "podejmuje decyzję"

Kalisz przyznał, że PiS przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego, które składa się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na pytanie, co by się stało, gdyby Izba nie zgodziła się z decyzją PKW, gość TVN24 przekazał, że "wtedy dokumenty trafiają na biurko ministra finansów, który podejmuje decyzję co do wypłaty pieniędzy z subwencji i z dotacji, bądź podejmuje decyzję, żeby nie wypłacać określonej części".