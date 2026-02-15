Obrzydliwe słowa do nastolatki. Czy ktoś jest na to gotowy?

"Szanowna Pani Polu, współczuję Pani tego absurdalnego hejtu, który na Panią spływa. To są zawistni mali ludzie. Mam dla Pani jedną radę: proszę się tym nie przejmować i najlepiej tego nie czytać. Ktoś z Pani otoczenia powinien blokować tych potworów. Życzę Pani sukcesów! Współczuję i pozdrawiam"
To słowa skierowane w mediach społecznościowych do skoczkini narciarskiej Poli Bełtowskiej przez Zbigniewa Preisnera, kompozytora muzyki filmowej i teatralnej, producenta muzycznego. Murem za Polą stanął świat sportu. "Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na karygodny hejt, który uderza w Polę Bełtowską. To, co obserwujemy, przekroczyło wszelkie granice krytyki sportowej. To personalny atak, w wyniku którego cierpi nie tylko zawodniczka, ale także jej najbliżsi" - napisano w oficjalnym oświadczeniu Polskiego Związku Narciarskiego.
- Wiedzieliśmy o tym wcześniej, bo pod postami związkowymi pojawiły się różne niefajne wpisy, choćby takie: obyś skręciła kolano czy zerwała wiązadło. Dla mnie to jest po prostu niewybaczalne. Zawodnik zawsze chce dobrze. Nawet jak nie idzie, to nie jest to związane z tym, że on to robi specjalnie (…) Rozmawiałem z wieloma trenerami zagranicznymi, którzy mówili, że oni tego nie rozumieją, bo u nich w kraju raczej zawodników się wspiera, a u nas szuka się negatywów. Nawet jak jest dobrze, to zawsze jest szukanie czegoś, żeby komuś zrobić jakąś przykrość - mówił przed kamerą TVP Sport Adam Małysz, prezes PNZ, przed latami wybitny skoczek narciarski.
Do hejterów zwrócił się z apelem: - Pomyślcie czasem, że to też nie są tylko zawodnicy, ale całe ich rodziny. Oni też na tym cierpią. Nawet jeśli zawodnik jest w miarę uodporniony, to rodzina już nie musi być. Dzisiaj młodzież jest bardzo słaba. Jest dużo depresji, dużo hejtu w internecie, a duża część młodzieży nie radzi sobie z tym, a szczególnie dziewczynki. Zastanówcie się dwa razy. Z drugiej strony chciałbym bardzo podziękować tym, którzy wspierają zawodników. Na szczęście jest was więcej.
"Rozwal zęby o krawężnik". Wulgarne i seksualne komentarze
10 lutego 2026, Predazzo.
Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Kacper Tomasiak zajmują 11. miejsce w pierwszej serii olimpijskiego konkursu drużyn mieszanych na skoczni normalnej. Do finału awansu nie ma. Bełtowska ląduje na metrze 82. Tylko 82.
- Zdaję sobie sprawę, że to mój skok zabrał nam miejsce w drugiej serii. Bałam się tego skoku. Nie chciałam zawieść, ale nie wyszło. Najbardziej szwankował dojazd. Gdybym go opanowała i dojechała w jednej pozycji do końca, wówczas inaczej mogłoby to wyglądać - opowiadała Pola po konkursie, w rozmowie z portalem skijumping.pl.
Przyznała, że spadła na nią fala hejtu: - Nie czytam komentarzy w sieci, ale dostaję takie wiadomości prywatne, że to jest kosmos. Nie spodziewałam się, że ludzie mogą pałać do mnie aż taką nienawiścią. Nie robię tego specjalnie, a jestem jechana z góry na dół. Nie odpisuję na te wiadomości. Hejt zawsze był i będzie, więc nie biorę tego do siebie. Jeśli komuś jest lepiej, niech pisze.
Agresji jest coraz więcej. Jest coraz więcej nienawiści. Tuż przed wylotem na igrzyska swoją historię opowiedziała TVN24+ Kaja Ziomek-Nogal, nadzieja na olimpijski medal w łyżwiarstwie szybkim. Wspominała olimpijski debiut, Pjongczang 2018, zajęła wtedy 25. miejsce. - Kwalifikację na 500 metrów wywalczyła dla Polski Natalia Czerwonka, ja byłam na liście rezerwowej, ale z racji tego, że Natalia ostatecznie wycofała się z tego wyścigu, jej miejsce otrzymałam ja. Ogromne przeżycie, niesamowite. Jak się jedzie na igrzyska z tych ostatnich miejsc, to jedzie się po doświadczenie. I to doświadczenie zdobyłam. Smutne było tylko to, co działo się po igrzyskach - ta fala hejtu, która mnie zalała. Masa tego internetowego hejtu była, łącznie z tym, żebym sobie rozwaliła zęby o krawężnik, jak tak mam jeździć za pieniądze podatników. Były też różne wulgarne i seksualne komentarze, obrzydliwe, zwłaszcza dla kogoś w tym wieku. Na szczęście miałam mądrych ludzi wokół siebie, ludzi, którzy pozwolili mi przez to przejść.
Ziomek, wtedy jeszcze nie Ziomek-Nogal, miała zaledwie 18 lat - mniej niż teraz liczy sobie Bełtowska. One dopiero niedawno padły ofiarami hejterów.
Ale Dorota Świeniewicz była jedną z pierwszych takich ofiar. W 2003 roku sięgnęła z koleżankami po złoto siatkarskich mistrzostw Europy, dwa lata później sukces ten powtórzyły. W sezonie 2009 karierę, tę reprezentacyjną, zakończyła. Nie radziła sobie z falą internetowych ataków, komentarzami pod zamieszczanymi w internecie artykułami, bo media społecznościowe na scenę dopiero wkraczały.