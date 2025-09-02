Logo strona główna
Polska

Nowy sondaż partyjny. Kto zyskuje, kto traci

sejm budynek
Koalicja Obywatelska "nie może spać spokojnie". Politycy o sondażu
Źródło: TVN24
Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość dzieliłaby różnica błędu statystycznego. W porównaniu z badaniem z czerwca odnotowano wzrost poparcia dla KO i spadek dla PiS. Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znalazłyby się cztery ugrupowania, a cztery nie przekroczyłyby progu wyborczego. Frekwencja wyniosłaby 56 procent. Różnica poparcia dla KO i PiS była zauważalna w poprzednim, czerwcowym sondażu, wynosiła 4,7 procent. Obecnie, jak podkreślił Onet, można mówić o remisie i granicy błędu statystycznego.

Poparcie dla partii politycznych. Kto zyskał?

Sondażowe zestawienie otwiera Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 proc. (+2,7 pkt proc. w porównaniu z sondażem z czerwca). Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwość wyniosło 28,3 proc. (-2,2 pkt proc.). Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z 14,4 proc. wskazań (-2,4 pkt proc.). Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica z wynikiem 8,1 proc. (+2 pkt proc.).

Kolejne cztery formacje uwzględnione w sondażu nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. To odpowiednio: Razem z 4,2 proc. (+0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z 4,1 proc. (+0,1 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej z 3,4 proc. (-1,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 z 2,3 proc. (-2,3 pkt proc.). Pozostałe 6,7 proc. uczestników wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż partyjny
Sondaż partyjny

Deklarowana frekwencja

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, frekwencja wyniosłaby 56 procent. Na pytanie o udział w wyborach odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 39,6 proc. ankietowanych, a "raczej tak" 16,7 proc. Wariant "raczej nie" to wybór 15,3 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" 25,4 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. respondentów.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 29 i 30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MrMR/Shutterstock

TAGI:
SondażePolskaKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćLewicaPolskie Stronnictwo LudoweKonfederacjaRazemPolska 2050
