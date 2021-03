Spotkanie w kancelarii premiera. Rozmowy o Nowym Ładzie

W kancelarii premiera we wtorek spotkają się przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy. Mają rozmawiać o założeniach zapowiadanego przez Mateusza Morawieckiego tak zwanego Nowego Ładu, czyli programu odbudowy życia społecznego i gospodarczego po epidemii. Według doniesień "Dziennika Gazety Prawnej" znaczną częścią projektu ma być "kompleksowa przebudowa systemu podatkowego".

Rzecznik rządu Piotr Mueller zapowiadał, że we wtorek odbędzie się robocze spotkanie przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy w sprawie założeń tak zwanego Nowego Ładu, który ma zostać przedstawiony na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w tym miesiącu. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego , program będzie zawierał plany inwestycyjne oraz propozycje dotyczące życia społecznego i gospodarczego po epidemii COVID-19.

"Każde z ugrupowań ma swoją tożsamość"

- Jesteśmy koalicją trzech ugrupowań. Każde z tych ugrupowań ma swoją tożsamość. Bogactwo Zjednoczonej Prawicy polega na tym, że jeżeli mamy obszary, które budzą spory, to potrafimy znajdować rozwiązanie - tłumaczył. Zapewniał, że Solidarna Polska nie chce opuszczać koalicji rządowej. - Nie ma żadnej alternatywy na opozycji - skwitował.

Podzielona koalicja

Nowy Ład ma opierać się na wsparciu finansowym z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Odbudowy. Do uruchomienia unijnego funduszu potrzebne jest zaakceptowanie w Sejmie projektu ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej, czemu sprzeciwia się koalicjant PiS - Solidarna Polska .

We wtorek "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że jednym najważniejszych elementów Nowego Ładu ma być kompleksowa przebudowa systemu podatkowego. Chodzi o obniżkę danin dla osób o niższych dochodach, którą sfinansują lepiej zarabiający. "Można to zrobić, obniżając najniższą stawkę podatku lub podnosząc dla wybranych grup kwotę wolną (o tym drugim wariancie napisał portal OKO.press, wskazując wysokość kwoty wolnej jako 30 tysięcy złotych)" - napisał dziennik. Portal Gazeta.pl w tym kontekście podał, że szef Porozumienia Jarosław Gowin "ma obiekcje" między innymi do "zaszytych w 'Nowym Ładzie' podwyżek podatków".