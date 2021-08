Uratowała małe kotki wrzucone do wody. "Nie wahałam się"

Pani Klaudia z Nowego Dworu Gdańskiego uratowała małe kotki, które miały zostać utopione. Wyciągnęła z wody worek, w którym znajdowały się trzy kocięta i kamień. Dwa zwierzaki przeżyły, zaopiekowała się nimi. Koty próbowała utopić 67-letnia kobieta. Została zatrzymana, usłyszała zarzut. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi jej do pięciu lat więzienia.

Około godziny 20.30 w niedzielę miejska kamera w Nowym Dworze Gdańskim nagrała kobietę podchodzącą do rzeki w miejskim parku przy ulicy Kopernika. W dłoni trzymała związaną reklamówkę. Wrzuciła ją do wody i odeszła. Okazało się, że w środku były niedawno urodzone kotki. Ich rozpaczliwe miauczenie zaalarmowało dzieci bawiące się w pobliżu, a te od razu powiadomiły dorosłych i służby.

Obojętna na to zdarzenie nie pozostała jedna z kobiet, która była w parku z czteroletnią córką. Pani Klaudia kazała dziecku poczekać na brzegu, a sama zrzuciła sukienkę i weszła do wody. Po chwili wyłowiła torbę. - Były w tym worku trzy kocięta. W środku był również kamień - opowiadała w rozmowie z TVN24 w poniedziałek wyraźnie wzruszona pani Klaudia.

Kobieta, która uratowała kotki z wody: nie wahałam się

Dlaczego ruszyła z pomocą? Worek znajdował się mniej więcej na środku rzeki i dochodziły z niego dźwięki, popiskiwania. Na miejscu była już wówczas straż pożarna. - Widząc, że strażacy nie są w stanie bosakiem sięgnąć tego worka, a worek coraz bardziej zanurzał się pod wodę, nie widząc też zainteresowania nikogo wejściem do wody, nie wahałam się. Stwierdziłam, że czas nagli. No i weszłam do tej wody - stwierdziła pani Klaudia.