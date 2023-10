Nie żyje Małgorzata Daniszewska, wdowa po Jerzym Urbanie

czytaj dalej

Mamy chyba pierwszy raz, wydaje mi się, w najnowszej naszej historii taką sytuację, że osoba pod imieniem i nazwiskiem przyznaje się wprost do nielegalnego finansowania kampanii Prawa i Sprawiedliwości - mówił w TVN24 Dariusz Kubik, reporter "Czarno na białym", współautor materiału "Do spółki z PiS. Dla dobra partii". Na pytanie, czy PiS-owi może grozić odebranie subwencji, Kubik odparł, że "to jest ta cena, którą PiS może zapłacić za to, co działo się w kampanii z 2019 roku na Dolnym Śląsku".