Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nie pamiętam w historii naszego ugrupowania". Poseł o sytuacji w PiS

Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
Uściński o sporze w PiS. "Jest niepotrzebny i małoważny"
Źródło: TVN24
Nie pamiętam w historii naszego ugrupowania, żeby takich słów jedni przeciwko drugim używali - powiedział w "#BezKitu" poseł PiS Piotr Uściński, komentując awanturę w swoim ugrupowaniu, którą rozpoczął spór między Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą. Zgodził się też z wpisem Jarosława Kaczyńskiego skierowanym do członków partii.

W programie "#BezKitu" w TVN24 Piotr Uściński był pytany o komentarz w sprawie opublikowanego wieczorem przez Jarosława Kaczyńskiego wpisu na platformie X. Prezes PiS poinformował w nim, że każdy, kto zabierze głos w "szkodliwej dyskusji" zostanie zawieszony w prawach członka ugrupowania.

Jak potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek, lider partii nawiązywał do wymiany zdań między politykami PiS na temat spięcia między Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą.

Uściński powiedział, że podziela zdanie Kaczyńskiego i zgadza się z tym, że publiczne spory między członkami partii są szkodliwe. - Oczywiście, możemy dyskutować wewnętrznie o różnych sprawach, możemy spierać się programowo, ale takie spory personalne przykrywają w tej chwili ważne rzeczy, które się dzieją - stwierdził.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem

Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem

W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"

W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"

Uściński o Kaczyńskim: ma rację

Gość TVN24 podkreślił, że sam w mediach społecznościowych nie zabierał głosu. - Uważam, że ten spór jest niepotrzebny i mało ważny. Tylko niewielka garstka polityków naszego ugrupowania toczy go - stwierdził.

Zapytany, czy komunikat prezesa nie jest formą ograniczania wolności wypowiedzi partyjnej, Uściński odparł, że gdyby on był prezesem, zapewne by tak nie powiedział. - Myślę, że prezes naprawdę się zdenerwował i słusznie, bo nie pamiętam w historii naszego ugrupowania, żeby takich słów jedni przeciwko drugim używali - dodał.

Oświadczył też, że w przypadku tego sporu stoi po stronie Kaczyńskiego. - Ma rację. Nie powinno do takich spięć dochodzić - stwierdził.

Lubnauer o "walkach pod dywanem"

Burzę w PiS skomentowała też wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (KO), która oceniła, że "walki pod dywanem" weszły nie tylko na dywan, ale też na platformę X.

- Zauważmy, że nawet to zwrócenie uwagi ze strony prezesa też jest na X, w związku z tym - jak widać - nie działają żadne kanały wewnętrzne - oceniła Lubnauer.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Tagi:
Jarosław KaczyńskiRyszard TerleckiKatarzyna LubnauerPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
imageTitle
Semirunnij w "Faktach po Faktach" zdradził plany na sobotę
EUROSPORT
imageTitle
Wielka awantura w Radomiu. W ruch poszła nawet butelka
EUROSPORT
Oblodzenia, śliskie nawierzchnie, opady marznące
Niebezpieczna noc na drogach w połowie kraju
METEO
Władimir Semirunnij
Taki był piątek na igrzyskach. Polacy wreszcie poczuli dumę
EUROSPORT
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
METEO
imageTitle
Ostatnie treningi za Polakami. Mocny Stoch, problemy Tomasiaka
EUROSPORT
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot rośnie do 170 milionów złotych
BIZNES
Donald Tusk - Péter Magyar
Tusk: dziś Budapeszt chce być jak Warszawa
Świat
imageTitle
Oto najlepsi piłkarze ręczni świata. Zapisali się w historii
EUROSPORT
Nowe rozporządzenie unijne wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych
Ministerstwo chce zmian w kamieniach milowych
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki pojedzie do Waszyngtonu? Bosak: chce, ale chyba nie powinien
Polska
Pamela Bondi
Zaszokowała wszystkich. Dlaczego przyjęła taką strategię?
Sebastian Zakrzewski
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
METEO
imageTitle
Sobota będzie dla nas? Kolejne szanse medalowe Polaków
EUROSPORT
Mieczysław Hryniewicz
Razem na planie przez dwie dekady. "Będzie ciebie bardzo brakowało, słonko"
Kultura i styl
imageTitle
Ostateczna decyzja w sprawie Ukraińca wyrzuconego z igrzysk
EUROSPORT
Radosław Sikorski i Marko Rubio
Sikorski rozmawiał z Rubio. "Kolejna dobra dyskusja"
Świat
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem
Polska
shutterstock_2182019307_1
Stoi za sukcesem kultowej postaci. Odchodzi po blisko pół wieku
BIZNES
Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska
Polki z sukcesem na igrzyskach. W tle problem
Karolina Bałuc
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
METEO
Przemówienie Friedricha Merza podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
"Dziwny moment" w światowym porządku. Rusza "Davos bezpieczeństwa"
Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Szokująca diagnoza kontuzji Vonn. "Takie urazy mogą zakończyć się amputacją"
EUROSPORT
imageTitle
Semirunnij sięgał po srebro, komentatorzy dali ponieść się emocjom
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? Mamy projekt uchwały
Patryk Michalski
imageTitle
Pękał z dumy. Ceremonia medalowa w Mediolanie
EUROSPORT
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
METEO
Donald Trump
Fort Trump w Bolesławcu? "Niesmaczne, niegodne"
Polska
imageTitle
"Bardzo dobrze się tu czuję. To jest mój dom"
EUROSPORT
imageTitle
Semirunnij: to srebro smakuje jak złoto
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica