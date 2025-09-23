Logo strona główna
Polska

Nastolatka wykryła u siebie guza piersi. "Chciałam wierzyć, że to żebro"

16-latka wykryła u siebie raka piersi
Źródło: TVN24
- Nie wstydźcie się! Po prostu pójdźcie się badać, bo to jest jedyny sposób, żeby być zdrową - zaapelowała 17-letnia dziś Mia Szplit. Rok temu podczas samobadania wykryła u siebie guza piersi. Teraz chce pokazać, jak ważna jest profilaktyka - bez względu na wiek.

We wtorek w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 wystąpiła Mia Szplit, 17-latka, która rok wcześniej sama wykryła u siebie guza piersi. Nastolatka opowiadała o doświadczeniach związanych z diagnozą i leczeniem, a także zachęcała kobiety w każdym wieku do regularnych badań profilaktycznych.

Mutacji w genie nie naprawimy, ale inne zmiany możemy. To daje nadzieję
Zuzanna Kuffel

"Najpierw sprawdziłam prawą pierś, potem lewą. Wyczułam guza"

Jak wyznała Mia, w wykryciu guza pomógł jej TikTok. - Zaczęło się od tego, że w październiku zeszłego roku leżałam sobie w łóżku i oglądałam sobie TikToka. Wyskoczyła mi taka pielęgniarka, która pytała: "Czy jesteś kobietą powyżej czterdziestego roku życia? Czy badasz piersi? Jeśli nie, to pokażę ci jak". Stwierdziłam, dobrze, nauczę się, bo to się przydaje - wspominała w TVN24. - Zaczęłam się badać. Najpierw sprawdziłam prawą pierś, potem lewą i wyczułam guza - opisywała. Jak mówiła Mia, na początku chciała wierzyć, że wyczuła tylko swoje żebro, jednak dotykając drugiej piersi, nie wyczuwała niczego podobnego. Wiedziała już, że może to być guz. - Strasznie się bałam. Wiedziałam, że jak powiem to mamie, to się stanie takie prawdziwe, że będę szesnastoletnią dziewczyną z guzem w piersi - przyznała.

Łykasz witaminę D? Sięgając po taką możesz… obniżyć jej poziom
Zdrowie

Nowotwór w piersi miał ponad 3 centymetry

Za namową koleżanek zdecydowała się porozmawiać z mamą. Ta również nie mogła uwierzyć. Po dwóch tygodniach wspólnie poszły do ginekologa. - Pani sprawdziła mi piersi (za pomocą USG) i zobaczyła tego guza - opisywała Mia.

To oznaczało dopiero początek procesu diagnostycznego. Ginekolożka skierowała ją do kolejnych specjalistów. Łącznie zbadało ją trzech lekarzy. Postawiono diagnozę: gruczolakowłókniak, nowotwór łagodny.

- Na szczęście nie był to rak - odparła z ulgą. - Ale i tak trzeba było go usunąć, ze względu na rozmiar - mówiła. Guz miał ponad 3 centymetry.

Apel ministry edukacji o "szansę"
Zdrowie

Nastolatka apeluje: nie wstydźcie się!

Mia zgodziła się, że jej przypadek może służyć jako przestroga dla innych dziewczyn i kobiet. Mówiła też, jak jej historia wpłynęła na otoczenie. Na badania poszła część jej szkolnych koleżanek, a także ich mam.

Rak piersi (Maria Samczuk/PAP)
Rak piersi (Maria Samczuk/PAP)
Źródło: Maria Samczuk/PAP

- Jak się dowiedziały, że siedemnastoletnia dziewczyna ma guza w piersi, to stwierdziły, że "kurczę, no my mamy już prawie pięćdziesiąt lat, nie badamy się, no to już najwyższy czas, tak?" - opisywała w TVN24.

Jej zdaniem kobiety, w szczególności młode, przed badaniami powstrzymuje wstyd.

- Wiedziałam, że będę musiała się rozbierać i pokazać piersi. Mam 17 lat. Wiem, że dużo dziewczyn w moim wieku nie bada się, przez to, że się wstydzą - podkreśliła.

Samodzielne badanie piersi (Maria Samczuk/PAP)
Samodzielne badanie piersi (Maria Samczuk/PAP)
Źródło: Maria Samczuk/PAP

- Ja bym bardzo chciała przekazać dziewczynom i kobietom: nie wstydźcie się! Ja się strasznie wstydziłam, dlatego poczekałam z tym aż trzy tygodnie. Pogarszałam sprawę. Więc naprawdę, nie wstydźcie się. Po prostu pójdźcie się badać, bo to jest jedyny sposób, żeby być zdrową - zaapelowała nastolatka.

Zobacz też: "Rak to nie wyrok", a onkolog "leczy, nie walczy" - onkolog kliniczna obala mity związane z chorobą nowotworową i tłumaczy, jak może wyglądać terapia.

Wszystkie odcinki "Wywiadu medycznego", podcastu Joanny Kryńskiej, możesz oglądać na TVN24+.

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

