Pierwsza edycja Nagrody Mariusza Waltera. Nominowani

Jestem co najmniej zniesmaczony, bo wszyscy widzieliśmy, że premier Viktor Orban przyjechał na szczyt Rady Europejskiej szantażować całą Unię Europejską - powiedział w "Faktach po Faktach" minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka, komentując spotkanie Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier w Brukseli. Dodał, że "wie, co przekonało" Orbana do zmiany zdania w sprawie wsparcia dla Ukrainy. - Orbana przekonało bardzo jasne i jednoznaczne stanowisko wszystkich pozostałych liderów - powiedział.