MSZ przyjęło nowego ambasadora. "Polska i USA to partnerzy sojusznicy i przyjaciele" 

Wiceminister Robert Kupiecki przyjął kopie listów uwierzytelniających od nowo desygnowanego ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose'a - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we wpisie na X.

"Polska i Stany Zjednoczone to partnerzy, sojusznicy i przyjaciele" - czytamy we wpisie. "Witamy i życzymy dobrej misji w Polsce!" - dodano.

Desygnowany ambasador USA w Polsce @TomRoseIndy złożył kopie listów uwierzytelniających na ręce wicemin. @RKupiecki.



Thomas Rose przybył do Warszawy w środę. - Jestem przeszczęśliwy, że jestem w Polsce i nie mogę się doczekać, aby Was poznać już wkrótce - mówił w w nagraniu opublikowanym na koncie amerykańskiej ambasady na X.

Thomas Rose zacznie oficjalnie pełnić swoją funkcję po złożeniu listów uwierzytelniających na ręce prezydenta Karola Nawrockiego.

"W ustalonych wcześniej terminach ambasador składa wizyty u dyrektora Protokołu Dyplomatycznego, któremu wręcza kopie listów uwierzytelniających i odwołujących oraz u podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych" - czytamy w opublikowanym przez MSZ poradniku dla misji dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kim jest nowy ambasador USA w Polsce?

Podobnie jak w przypadku większości nominacji ambasadorskich dokonanych przez prezydenta Trumpa, Rose nie jest zawodowym dyplomatą, lecz pochodzi z nominacji politycznej. W przeciwieństwie do wielu nowych szefów amerykańskich placówek za granicą, nie należy on jednak do bliskiego kręgu Donalda Trumpa.

Thomas Rose jest prawicowym publicystą, komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike’a Pence'a. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.

Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji między Polską a Izraelem, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście.

Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak też z będącym w opozycji PiS-em i zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron polskiej sceny politycznej.

