Teodorowicz-Lisowska o Skrzypczyńskim: czułam, że należy się tego człowieka bać

Była polska tenisistka Katarzyna Teodorowicz-Lisowska zarzuciła byłemu już prezesowi Polskiego Związku Tenisowego Mirosławowi Skrzypczyńskiemu, że ten w 1990 roku miał potajemnie podać jej środki nasenne, by przegrała mecz z trenowaną wówczas przez niego zawodniczką, a prywatnie jego partnerką życiową. "Skrzypczyński sam się zresztą do wszystkiego przyznał w rozmowie z zawodnikami Górnika Bytom" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami Onetu.

Teodorowicz-Lisowska: rodzice strasznie się bali, że koło mnie kręci się szarlatan

Teodorowicz-Lisowska swoje doświadczenia opisała także w rozmowie z TVN24. - Historia jest sprzed ponad trzydziestu lat. To dawne czasy, ale ostatnie wydarzenia i ostatnie wiadomości, które do mnie doszły, które dotyczą byłego już prezesa Skrzypczyńskiego sprawiły, że uznałam, że moja historia i to, co mi się przydarzyło z jego rąk, nie może pozostać bez echa i że jest to następny głos, który powinien być wypowiedziany - wytłumaczyła.