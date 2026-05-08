Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ministra zdrowia zapowiada limity dla szpitali. Chodzi o pensje

Jeden na jeden - Jolanta Sobierańska-Grenda
Sobierańska-Grenda: przymierzamy się, aby określić procentowo granice budżetu szpitali na pensje
Źródło: TVN24
Przymierzamy się, aby określić procentowo granice budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na pensje pracowników - zapowiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w "Jeden na jeden" w TVN24.

Od 1 kwietnia NFZ wprowadził cięcia w finansowaniu diagnostyki. Badania, które szpital będzie wykonywał ponad limit określony mu przez NFZ, będą opłacane według stawek degresywnych, tzn. 60 proc. dla badań endoskopowych oraz 50 proc. dla tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wprowadzone cięcia stały się jednym z przyczynków do zorganizowania protestu, nazywanego "Czarnym tygodniem".

Jednocześnie według informacji medialnych w niektórych szpitalach większość budżetu przeznaczane jest na pensje dla personelu. Zaplanowane na lipiec waloryzacje będą kosztowały ponad 70 miliardów złotych. Dyrektorzy szpitali mówią, że ich na podwyżki wynagrodzeń po prostu nie stać. Podnosił to m.in. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP). Jak tłumaczyli jego przedstawiciele, szpitale nie mają pieniędzy na coroczne podwyżki płac minimalnych, gdyż ich finansowanie w wycenie świadczeń jest niewystarczające. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl

Luka większa niż pięcioletnie wydatki na ratownictwo. "Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją"
Dowiedz się więcej:

Luka większa niż pięcioletnie wydatki na ratownictwo. "Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją"

Zdrowie

- Tak naprawdę emocje nie były wywoływane tym, że z umów o pracę lekarze zarabiają dużo. Raczej w przestrzeni medialnej pokazywały się faktury, które wynikają z kontraktów lekarskich. I tutaj rozmowa na temat tego, jaki procent budżetów szpitali powinien być przeznaczany na wynagrodzenia, trwa - powiedziała w "Jeden na jeden" w TVN24 ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

- Zbieramy dane, ponieważ przymierzamy się do tego, żeby określić procentową granicę budżetów szpitali, które są zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo mówimy tutaj o sytuacjach gospodarowania środkami publicznymi, żeby taką granicę postawić - zapowiedziała ministra.

- Dzisiaj widzę, że gdybyśmy powiedzieli o 60-70 procentach budżetu, to myślę, że szpitale by sobie z tym poradziły - powiedziała. Jak dodała, chodzi nie tylko pensje lekarskie, lecz o "wszystkie wynagrodzenia w szpitalu". - Chciałabym, żebyśmy pamiętali, że w szpitalu pracuje personel i lekarski, i pielęgniarki, opiekunowie medyczni, administracja. To naprawdę są duże przedsiębiorstwa - mówiła.

"Najtrudniejsze zadanie w moim życiu". Wspominają "najbardziej gorące krzesło"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najtrudniejsze zadanie w moim życiu". Wspominają "najbardziej gorące krzesło"

Marcin Złotkowski

Badania przekładane o rok? "Pracujemy nad tym"

Ministra zdrowia pytana była o sytuację w onkologii i doniesienia o przekładaniu badań diagnostycznych nawet o rok. Spowodowane to ma być wprowadzeniem przez resort zdrowia zmian w finansowaniu tzw. nadwykonań. Po przekroczeniu kwoty określonej w kontrakcie placówki z NFZ wprowadzona będzie stawka degresywna - NFZ będzie finansował jedynie część świadczenia.

- Jest miesiąc od wprowadzonych zmian. Pracujemy nad tym, żeby system uporządkować. Natomiast mnie zaskakuje to, że w niektórych regionach tak mało jest zakładanych kart DiLO. Mam nadzieję, że zachęcimy podmioty stuprocentowym płaceniem za pacjentów, którzy są diagnozowani w ramach jednak karty DiLO - powiedziała Sobierańska-Grenda. 

Karta DiLO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, nazywana również zieloną kartą) to dokument, który ułatwia szybkie i skoordynowane diagnozowanie oraz leczenie nowotworów. Wystawiana jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przy podejrzeniu nowotworu u pacjenta.

Na uwagę prowadzącej, że "są pacjenci, którzy potrzebują badania, a nie mają raka", Sobierańska-Grenda odparła: - Jeżeli jest podejrzenie, to lekarz doskonale wie, że może założyć kartę DiLO. Natomiast myślę, że dzisiaj te wprowadzone zmiany przede wszystkim mają wprowadzić korytarze życia dla pacjentów właśnie z podejrzeniem onkologicznym, dla tych pacjentów, którzy tego potrzebują najbardziej. 

OGLĄDAJ: Ruszyliśmy w Polskę, by sprawdzić, jak pracują lekarze
cena lekarzy czarno na białym

Ruszyliśmy w Polskę, by sprawdzić, jak pracują lekarze

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Chciałabym uporządkować diagnostykę"

Przyznała jednocześnie, że "to nie jest tak, że to, co jest wprowadzone, będzie niezmieniane, nie będzie modyfikowane". - Ja rozumiem, że każda wprowadzona zmiana może budzić emocje i kontrowersje. Ja się wsłuchuję we wszystkie te głosy - mówiła ministra.

Ministra zdrowia zaznaczyła też, że "jeżeli mówimy o gastroskopii i kolonoskopii, to mamy programy profilaktyczne, w których nie wprowadzamy żadnych zmian". - Natomiast faktycznie niektóre jednostki z kolei renegocjują stawki z personelem, wprowadzając również stawkę degresywną w kontraktach, więc myślę, że tutaj naprawdę sytuacja jest różna w zależności od podejścia zarządczego - przyznała Sobierańska-Grenda. 

Jak zauważają organizacje pacjenckie, kolonoskopia wykonywana w ramach programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego dotyczy wąskiej grupy osób od 50. do 65 lat, które nie miały w ciągu ostatnich 10 lat wykonywanego takiego badania. Próg jest obniżony do 40. lat w przypadku osób, które są obciążone rodzinnie. Programu profilaktycznego z gastroskopią w Polsce nie ma.

Ministra zdrowia podkreśliła, że "naprawdę chciałaby uporządkować diagnostykę". - Ilość wykonywanych badań, brak rejestru radiologicznego, w którym wiemy, ile pacjenci takich badań mają wykonywanych, jakimi dawkami są obdarzani w tych badaniach - wymieniała. - Myślę, że to wszystko naprawdę idzie w bardzo dobrym kierunku - oceniła. 

OGLĄDAJ: Ministra zdrowia: budujemy system, który ma być zorganizowany dla pacjenta
Jeden na jeden - Jolanta Sobierańska-Grenda

Ministra zdrowia: budujemy system, który ma być zorganizowany dla pacjenta

Jeden na jeden - Jolanta Sobierańska-Grenda
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Resort zdrowiaJolanta Sobierańska-Grenda
Czytaj także:
Czarnobyl - pożar
Płonie Strefa Wykluczenia wokół Czarnobyla
Świat
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
METEO
Pilne
Prezydent ogłosił nowego szefa BBN
Polska
Łódź Polska miasto
Miasto murali, filmów i kanczyli. Jak dobrze znasz Łódź?
Quizy
baluc czysta wersja dla graf-0124
"Ściana ognia na parę kilometrów". Maturzyści walczyli z pożarem
Polska
ropa
Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
BIZNES
imageTitle
Tytuł na wyciągnięcie ręki. Kiedy i o której godzinie El Clasico?
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali poszukiwanego adwokata od "trumny na kółkach"
Adwokat od "trumny na kółkach" trafił do więzienia
Łódź
33-latek dobijał się do drzwi rodziców
Zamienił życie swoich rodziców w piekło
Katowice
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
"Posiadanie takiego sprzętu grozi śmiercią". Co się dzieje w Iranie
Świat
Policja poszukuje świadków "okrutnego uśmiercenia jeża"
Okrutnie uśmiercił jeża. Szuka go policja
WARSZAWA
Katarzyna Kęcka
Naczelna Rada Lekarska przeciw Katarzynie Kęckiej. Chce jej dymisji
Anna Bielecka
Wołodymyr Zełenski
Ataki dronów w Rosji. Zełenski: celem była kluczowa rafineria
BIZNES
imageTitle
Biały Dom zamieni się w arenę walk. Kosmiczne ceny biletów i Trump na widowni
EUROSPORT
prąd, energia, przedłużacz
Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki
BIZNES
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Kolejna doba pożaru na Lubelszczyźnie. Ponad tysiąc osób w akcji
Lublin
imageTitle
Polska blisko Elity. Co się musi wydarzyć?
EUROSPORT
Bonnie Tyler
Znana piosenkarka w stanie śpiączki farmakologicznej po operacji
Kultura i styl
Burza, chmury
Uwaga na burze z silnym deszczem. Tu wydano alarmy IMGW
METEO
samochód kluczyk
Tysiące przedsiębiorców nie reguluje rat. KRD alarmuje
BIZNES
Przy Porcie Czerniakowskim powstał zakątek nurogęsi
Ich wędrówki Warszawa śledzi z zapartym tchem. Mają "swój" zakątek
Piotr Bakalarski
imageTitle
Szatnia Realu wrze od dawna. "Wiedzieliśmy, że coś takiego nadchodzi"
EUROSPORT
Marton Mellethei-Barna
Miał być ministrem sprawiedliwości. Rezygnuje
Świat
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
METEO
imageTitle
Polacy "bezlitośni". Teraz apelują do kibiców
EUROSPORT
Wrocław
Wrocławski rekordzista zgarnął blisko 600 tysięcy złotych za rok pracy
Svitlana Kucherenko
Plac budowy nowej inwestycji miejskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Miliony poza budżetem miasta. Tak działają spółki komunalne
Rafał Molenda
Donald Trump
Globalne cła Trumpa pod lupą sądu. Zapadł wyrok
BIZNES
David Attenborough
Sir David Attenborough kończy 100 lat. Wskazał sekret długowieczności
Świat
STAROWKA GDANSK DRON shutterstock_2099726146
Roczne premie sięgają w Gdańsku 100 tysięcy złotych
Natalia Grzybowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica