Ministra zdrowia: leczenie endometriozy będzie finansowane z NFZ

Od 1 lipca będziemy mogli leczyć endometriozę na NFZ - zapowiedziała podczas debaty o endometriozie "Taka twoja uroda" w TVN24 GO ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Mówiła też, że powstanie centrum leczenia endometriozy. Debatę będzie można obejrzeć w TVN24 GO.

W debacie "Taka twoja uroda" na temat endometriozy wzięli udział: ministra zdrowia Izabela Leszczyna; reporterki "Faktów" TVN i autorki reportażu oraz książki o endometriozie Magda Łucyan i Katarzyna Górniak; jedna z bohaterek reportażu Kamilla Ladra-Droszczak, która choruje na endometriozę; ginekolog Daniel Kurczyński i Lucyna Jaworska-Wojtas, prezeska Fundacji "Pokonać endometriozę".

Leszczyna: endometrioza będzie leczona na NFZ

- Najdalej za dwa tygodnie rozporządzenie, które mówi o świadczeniach finansowanych z budżetu państwa w zakresie leczenia szpitalnego trafia do konsultacji. Liczę tu na to, że wszystkie pacjentki, kobiety chore na endometriozę, przyślą nam swoje uwagi. Zrobią to oczywiście lekarze, zrobią to eksperci - mówiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

- Jestem pewna, że od 1 lipca będziemy mogli w Polsce leczyć endometriozę dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia - zapowiedziała ministra.

Dodała także, że powstanie centrum leczenia endometriozy. - Nie będą mogli tej zaawansowanej endometriozy leczyć wszyscy w każdym szpitalu. To muszą być naprawdę specjaliści, profesjonaliści - tłumaczyła Leszczyna. Dodała, że będą szkolenia dla lekarzy specjalistów.

- Do wszystkich rektorów uczelni medycznych wystosuję pismo, w którym poproszę ich o to, żeby uwzględnili podczas zajęć właśnie z zakresu ginekologii, czym jest endometrioza, jak się ją diagnozuje, jak się leczy - zapowiedziała Leszczyna.

"Taka twoja uroda"

Reporterki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak w 2021 roku stworzyły reportaż "Taka twoja uroda" przybliżający, czym jest endometrioza, jak wygląda życie kobiet, które na nią chorują i z czym mierzą się, szukając pomocy u lekarzy. Reporterki napisały też książkę "Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek", w której przedstawiły historie dziewięciu kobiet walczących z tą chorobą.

Endometrioza to choroba, w której tkanka macicy wydostaje się poza macicę i - podobnie jak nowotwór - rozprzestrzenia się po organizmie, zarastając kolejne narządy, co powoduje ogromny ból i niepłodność. Chociaż na endometriozę choruje co dziesiąta kobieta, dotychczas w Polsce nie istniał żaden system ich leczenia.

