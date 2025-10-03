Logo strona główna
Polska

MSZ: zatrzymani przez Izrael Polacy z Flotylli Sumud są bezpieczni

Globalna Flotylla Sumud
Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór: wszyscy Polacy, którzy brali udział we Flotylli Sumud, zostali zatrzymani przez Izrael
Źródło: TVN24
Polscy obywatele z Flotylli zatrzymani przez władze izraelskie są bezpieczni, a konsul RP udzieli im pomocy "w granicach prawa i realiów działań wojennych" - powiadomiło w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort ponownie zaapelował o powstrzymanie się od podróży do miejsc objętych konfliktem zbrojnym.

W komunikacie opublikowanym w nocy z czwartku na piątek resort spraw zagranicznych zapewnił, że od momentu uzyskania informacji o zatrzymaniu polskich obywateli monitoruje rozwój sytuacji.

"W celu analizy możliwych działań od zeszłego tygodnia w MSZ regularnie spotyka się Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Izraela, Ambasadą Izraela w Warszawie oraz innymi państwami zaangażowanymi w sprawę" - wymieniono.

MSZ podało, że po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu jednostek z Polakami na pokładzie, do portu Aszdod, gdzie przewożono Polaków, udał się konsul. "Troje obywateli RP, zatrzymanych przez władze izraelskie, otrzyma pomoc konsularną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. MSZ pozostaje również w kontakcie z rodzinami zatrzymanych" - poinformowano.

W komunikacie opisano, że przedstawiciele MSZ wielokrotnie kontaktowali się z przedstawicielami Flotylli, jak i jej uczestnikami, ostrzegając przed ryzykami i konsekwencjami udziału w tym przedsięwzięciu. Podkreślono, że troje Polaków "świadomie zdecydowało o kontynuowaniu rejsu, mimo tych ostrzeżeń".

MSZ: uznajemy państwowość Palestyny, wspieramy proces pokojowy

W komunikacie przypomniano też, że Polska uznała państwowość Palestyny w 1988 roku. "Gościmy w Warszawie ambasadę Autonomii Palestyńskiej, a nasz kraj jest domem dla licznej palestyńskiej diaspory. Polska konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, zakładającym istnienie zarówno państwa palestyńskiego, jak i Izraela" - napisano.

MSZ: wszyscy zatrzymani Polacy są bezpieczni, będą deportowani
MSZ: wszyscy zatrzymani Polacy są bezpieczni, będą deportowani

Świat

Dodano, że Polska wspiera "proces pokojowy, którego celem jest zakończenie działań zbrojnych i cierpień ludności cywilnej". "Jak informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach wspieramy Palestynę również finansowo, poprzez wpłaty do budżetów wyspecjalizowanych agencji ONZ i w ramach programów dwustronnych" - czytamy dalej na stronie MSZ.

Inicjatywa na rzecz dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy

Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana w nocy ze środy na czwartek przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

Globalna Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud
Źródło: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie łodzie, na których byli członkowie polskiej delegacji: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo.

Global Sumud Flotilla jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą Flotylli zbliżyć się do Gazy.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem.

pc

pc
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

IzraelMinisterstwo Spraw ZagranicznychStrefa Gazy
