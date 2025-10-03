Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór: wszyscy Polacy, którzy brali udział we Flotylli Sumud, zostali zatrzymani przez Izrael Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W komunikacie opublikowanym w nocy z czwartku na piątek resort spraw zagranicznych zapewnił, że od momentu uzyskania informacji o zatrzymaniu polskich obywateli monitoruje rozwój sytuacji.

"W celu analizy możliwych działań od zeszłego tygodnia w MSZ regularnie spotyka się Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Izraela, Ambasadą Izraela w Warszawie oraz innymi państwami zaangażowanymi w sprawę" - wymieniono.

MSZ podało, że po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu jednostek z Polakami na pokładzie, do portu Aszdod, gdzie przewożono Polaków, udał się konsul. "Troje obywateli RP, zatrzymanych przez władze izraelskie, otrzyma pomoc konsularną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. MSZ pozostaje również w kontakcie z rodzinami zatrzymanych" - poinformowano.

Komunikat dot. zdarzeń wokół flotylli płynącej do Strefy Gazy ⬇️



🇵🇱 obywatele są bezpieczni. Konsul RP, w granicach prawa i realiów działań wojennych, udzieli im pomocy.



Ponawiamy apel o powstrzymanie się od podróży do miejsc objętych konfliktem zbrojnym.https://t.co/LTzg6Ul8Nv — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) October 2, 2025 Rozwiń Źródło: X

W komunikacie opisano, że przedstawiciele MSZ wielokrotnie kontaktowali się z przedstawicielami Flotylli, jak i jej uczestnikami, ostrzegając przed ryzykami i konsekwencjami udziału w tym przedsięwzięciu. Podkreślono, że troje Polaków "świadomie zdecydowało o kontynuowaniu rejsu, mimo tych ostrzeżeń".

MSZ: uznajemy państwowość Palestyny, wspieramy proces pokojowy

W komunikacie przypomniano też, że Polska uznała państwowość Palestyny w 1988 roku. "Gościmy w Warszawie ambasadę Autonomii Palestyńskiej, a nasz kraj jest domem dla licznej palestyńskiej diaspory. Polska konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, zakładającym istnienie zarówno państwa palestyńskiego, jak i Izraela" - napisano.

Dodano, że Polska wspiera "proces pokojowy, którego celem jest zakończenie działań zbrojnych i cierpień ludności cywilnej". "Jak informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach wspieramy Palestynę również finansowo, poprzez wpłaty do budżetów wyspecjalizowanych agencji ONZ i w ramach programów dwustronnych" - czytamy dalej na stronie MSZ.

Inicjatywa na rzecz dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy

Flotylla Sumud, składająca się z około 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana w nocy ze środy na czwartek przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

Globalna Flotylla Sumud Źródło: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

Global Movement to Gaza Poland podała, że zatrzymano wszystkie łodzie, na których byli członkowie polskiej delegacji: poseł Franciszek Sterczewski (KO), prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo.

Global Sumud Flotilla jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą Flotylli zbliżyć się do Gazy.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ponad pół miliona głodujących w Strefie Gazy, ludzie umierają z niedożywienia

OGLĄDAJ: Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: apeluję o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne