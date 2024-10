Wójcik: Ziobro nie przyszedł nie dlatego, że jest chory

- Zbigniew Ziobro, zamiast publikować zdjęcia, mógł wysłać zaświadczenie lekarskie, że nie może stawić się przed komisją - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Magdalena Sroka, szefowa sejmowej komisji śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem. Poseł PiS Michał Wójcik powiedział, że Ziobro "nie przyszedł nie dlatego, że jest bardzo ciężko chory, tylko dlatego, że to jest nielegalna komisja".

Zbigniew Ziobro, były prokurator generalny i minister sprawiedliwości, miał stawić się w poniedziałek przed sejmową komisją śledczą do spraw inwigilacji systemem Pegasus, ale nie pojawił się i nie usprawiedliwił nieobecności. Zdecydowano o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o nałożenie kary grzywny na byłego ministra sprawiedliwości. Kolejny termin przesłuchania wyznaczono na 4 listopada.

Sroka: Ziobro zamiast publikować zdjęcia, mógł wysłać zaświadczenie

Wójcik: minister nie stanie przed komisją

- Minister Ziobro nie przyszedł nie dlatego, że jest bardzo ciężko chory, bo to jest oczywiste, tylko dlatego, że państwo jesteście nielegalnie, że to jest nielegalna komisja - powiedział wiceprezes PiS.

Sroka: to komisja, której najbardziej boi się PiS

Oceniła, że "to jest komisja, której najbardziej boi się Prawo i Sprawiedliwość". - Dlaczego się boją? Ponieważ część członków komisji, która miała okazję zasiadać, a dzisiaj nie przychodzą, miała okazję zapoznać się z materiałami, które do komisji wpływają, również materiałami niejawnymi. I tam bezsprzecznie widać, jaką odpowiedzialność ponosicie wszyscy państwo za to, co robiliście przez osiem lat swoich rządów - mówiła do Wójcika szefowa komisji.