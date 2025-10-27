Logo strona główna
Polska

Karnowski i Adamczyk na "patriotycznej domówce" PiS. "Na chwilę"

Michał Karnowski
Kurski na konwencji PiS-u o mediach publicznych. Został upomniany przez Joannę Lichocką
Źródło: TVN24
Michał Karnowski i Michał Adamczyk - pracownicy TVP za rządów Prawa i Sprawiedliwości - przyszli na "patriotyczną domówkę" polityków PiS, która odbyła się po konwencji w Katowicach. Zdjęcie zrobił im reporter "Faktu". Co tam robili? Karnowski zabrał głos.

W piątek i w sobotę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Na panelu poświęconym mediom były prezes TVP Jacek Kurski stwierdził, że w przypadku wygranej PiS w 2027 roku konieczna będzie "odbudowa mediów publicznych". Padł też pomysł udziału Kościoła katolickiego w "kontroli społecznej" mediów. 

CZYTAJ WIĘCEJ: Nowy pomysł PiS na media publiczne. Wnioski z konwencji w Katowicach

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jacek Kurski
Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką
Jarosław Kaczyński
Spełnia się "czarny sen Kaczyńskiego". Stąd jego "strumień świadomości"
Konwencja krajowa PO w Warszawie
"Po prostu nie ma czasu na zajmowanie się partią". "Ostre starcie" o jedną funkcję

W piątek po konwencji - jak donosi "Fakt" - w apartamentowcu w centrum miasta odbyła się "patriotyczna domówka" PiS. Takie określenie imprezy miało pojawić się na zaproszeniach. Reporter "Faktu" dostrzegł wśród gości Michała Dworczyka, Sebastiana Kaletę i Piotra Müllera. Na zdjęciach uwiecznił też Michała Adamczyka i Michała Karnowskiego, którzy szli w stronę budynku.

Adamczyk był twarzą TVP za rządów PiS, prowadził m.in. główne wydanie "Wiadomości". Karnowski to prawicowy publicysta, który za czasów PiS współprowadził "Salon dziennikarski" w TVP Info. Do niedawna był w zarządzie Fratrii - właściciela wPolsce24 i tygodnika "Sieci". Został odwołany, a na tym stanowisku zastąpił go brat Jacek.

Karnowski i Adamczyk na "domówce PiS". "Byliśmy na chwilę"

"Panowie Karnowski oraz Adamczyk w drodze na piątkową 'patriotyczną domówkę' @pisorgpl w Katowicach (wśród gości panowie Dworczyk, Kaleta, Muller). Mam nadzieję, że wśród tematów w kuchni była między innymi niezależność mediów" - napisał na X Kuba Korus z Newsweeka, publikując zdjęcia Adamczyka i Karnowskiego.

Michał Karnowski odpowiedział: "Owszem, byliśmy na chwilę, rozdaliśmy ulotki KANAŁU TAK, pogadaliśmy i wyszliśmy. Jakby ktoś jeszcze chciał nas zaprosić w podobnych celach, będzie nam miło".

Kanał Tak na platformie YouTube prowadzą Michał Adamczyk, Michał Karnowski i Marcin Tulicki - były kierownik redakcji "Wiadomości". Wszyscy niedawno zakończyli współpracę z prawicową telewizją wPolsce24.

2510N227XRR PUPIEC KURSKI PANELISTA W TEMACIE NAPRAWIANIA MEDIOW PUBLICZNYCH
Na konwencji PiS dyskusja o mediach publicznych. Jednym z panelistów Jacek Kurski (materiał "Faktów po południu")
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: tvn24.pl, wirtualnemedia.pl, fakt.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

