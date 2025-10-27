Kurski na konwencji PiS-u o mediach publicznych. Został upomniany przez Joannę Lichocką Źródło: TVN24

W piątek i w sobotę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Na panelu poświęconym mediom były prezes TVP Jacek Kurski stwierdził, że w przypadku wygranej PiS w 2027 roku konieczna będzie "odbudowa mediów publicznych". Padł też pomysł udziału Kościoła katolickiego w "kontroli społecznej" mediów.

W piątek po konwencji - jak donosi "Fakt" - w apartamentowcu w centrum miasta odbyła się "patriotyczna domówka" PiS. Takie określenie imprezy miało pojawić się na zaproszeniach. Reporter "Faktu" dostrzegł wśród gości Michała Dworczyka, Sebastiana Kaletę i Piotra Müllera. Na zdjęciach uwiecznił też Michała Adamczyka i Michała Karnowskiego, którzy szli w stronę budynku.

Adamczyk był twarzą TVP za rządów PiS, prowadził m.in. główne wydanie "Wiadomości". Karnowski to prawicowy publicysta, który za czasów PiS współprowadził "Salon dziennikarski" w TVP Info. Do niedawna był w zarządzie Fratrii - właściciela wPolsce24 i tygodnika "Sieci". Został odwołany, a na tym stanowisku zastąpił go brat Jacek.

Karnowski i Adamczyk na "domówce PiS". "Byliśmy na chwilę"

"Panowie Karnowski oraz Adamczyk w drodze na piątkową 'patriotyczną domówkę' @pisorgpl w Katowicach (wśród gości panowie Dworczyk, Kaleta, Muller). Mam nadzieję, że wśród tematów w kuchni była między innymi niezależność mediów" - napisał na X Kuba Korus z Newsweeka, publikując zdjęcia Adamczyka i Karnowskiego.

Michał Karnowski odpowiedział: "Owszem, byliśmy na chwilę, rozdaliśmy ulotki KANAŁU TAK, pogadaliśmy i wyszliśmy. Jakby ktoś jeszcze chciał nas zaprosić w podobnych celach, będzie nam miło".

Kanał Tak na platformie YouTube prowadzą Michał Adamczyk, Michał Karnowski i Marcin Tulicki - były kierownik redakcji "Wiadomości". Wszyscy niedawno zakończyli współpracę z prawicową telewizją wPolsce24.

Na konwencji PiS dyskusja o mediach publicznych. Jednym z panelistów Jacek Kurski (materiał "Faktów po południu") Źródło: TVN24