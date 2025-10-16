Logo strona główna
Polska

Mejza bez immunitetu? Jest wniosek

Łukasz Mejza
Wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy
Źródło: TVN24
Wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy wpłynął do Komendy Głównej Policji. Po weryfikacji ma trafić do marszałka Sejmu. Chodzi o jazdę posła 200 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek policja nałożyła na Łukasza Mejzę mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych za jazdę 200 kilometrów na godzinę na drodze ekspresowej S3 w okolicach Polkowic. Mejza odmówił jego przyjęcia, powołując się na immunitet poselski.

Mejza zatrzymany na drodze ekspresowej. Tłumaczy się i składa deklarację
Wrocław

W związku z nieprzyjęciem mandatu policja zawnioskowała o uchylenie posłowi immunitetu. Wniosek z dolnośląskiej komendy trafił do KGP, o czym jako pierwsze poinformowało RMF FM.

Wniosek o uchylenie immunitetu posła Mejzy

W rozmowie z tvn24.pl, biuro komunikacji społecznej KGP podało, że odpowiednie dokumenty przechodzą teraz proces weryfikacji, po zakończeniu którego prokuratura przekaże wniosek marszałkowi Sejmu.

Jak powiedział oficer prasowy KPP Polkowice podkom. Przemysław Rybikowski, we wniosku załączono m.in. notatkę sporządzoną przez policjantów bezpośrednio po zdarzeniu, protokoły przesłuchania, zarejestrowane wykroczenie i dokumentację związaną z wnioskiem wymaganym do spraw związanych z immunitetem.

- Wysłaliśmy całość materiałów następnego dnia po zdarzeniu - wyjaśnił. Pismo trafiło do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. - W środę przekazaliśmy je do Komendy Głównej Policji - przekazał st. asp. Łukasz Porębski z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu.

Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS
Szef MSWiA: nie będzie żadnej taryfy ulgowej

Wcześniej złożenie wniosku o uchylenie immunitetu posłowi PiS zapowiadał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu – oświadczył minister spraw wewnętrznych i administracji.

Kierwiński mówił, że szczególnie "bulwersujące" jest "wyciągnięcie legitymacji poselskiej i powiedzenie: ja mam immunitet, mnie prawo nie dotyczy". - Pan Mejza uważa, że to go zwolni od odpowiedzialności. Nie zwolni go z odpowiedzialności w tego typu wykroczeniach, które są na granicy przestępstwa tak naprawdę, bo to prawie dwukrotne przekroczenie prędkości. Państwo będzie działać bardzo, bardzo twardo - zapowiadał.

Kaczyński o przyszłości Mejzy
Tłumaczenie Mejzy

Po zdarzeniu na drodze ekspresowej S3 poseł Mejza przekazał nam oświadczenie, w którym napisał m.in. że "źle się zachował" i "nic tego nie tłumaczy". "Przepraszam. Taka sytuacja nie powtórzy się więcej" - oświadczył.

Zadeklarował, że "jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluje ten mandat od razu". "A jak nie, to oczywiście natychmiast zrzeknę się immunitetu i poniosę pełną odpowiedzialność, bo jestem charakternym gościem, a nie jakimś (byłym marszałkiem Senatu Tomaszem - red.) Grodzkim, który będzie się chował za immunitetem. Jeszcze raz przepraszam” - napisał.

"Mandatu nie przyjąłem tylko dlatego, że spieszyłem się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno bym się spóźnił na samolot (ostatecznie i tak się spóźniłem)" - tłumaczył parlamentarzysta.

Autorka/Autor: ms/tr

Źródło: PAP, tvn24.pl, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

TAGI:
Łukasz MejzaPrawo i Sprawiedliwość
